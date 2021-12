Trong "từ điển" những xu hướng sống của các bạn trẻ hiện đại thì "sống xanh thuần tự nhiên", "healthy and balance", hay phong trào "less plastic", ủng hộ Giờ Trái đất đã không còn xa lạ. Các xu hướng này được các bạn trẻ học tập, chia sẻ và truyền cảm hứng bằng rất nhiều những phong trào trên mạng xã hội.

Điều này cho thấy người trẻ Việt đang dần theo đuổi lối sống trẻ trung, khoa học không chỉ trong cách sinh hoạt mà đặc biệt còn trong phương pháp ăn uống.



Bắt ngay xu hướng chọn nguyên liệu thuần tự nhiên qua giỏ đi chợ của Hoa hậu Lương Thùy Linh

Xu hướng sống này ảnh hưởng tích cực đến việc lựa chọn những nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật, thành phần tự nhiên trong thực đơn hằng ngày của mình, mang lại những tác dụng tích cực cho sức khoẻ.



Thử nhìn vào chiếc giỏ đi chợ cuối tuần của Lương Thùy Linh trong video để nhìn rõ ví dụ điển hình của một đại diện thế hệ trẻ đi theo xu hướng "healthy and balance" là như thế nào nhé.

Bữa ăn ngon khoẻ không thể nào thiếu dầu ăn

Sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội cũng là điều khiến bạn trẻ dễ lầm tưởng, không phải cứ theo xu hướng ăn uống khoẻ mạnh, "healthy" là chúng ta nói không với dầu ăn nói riêng hay chất béo nói chung. Điều quan trọng là phải hiểu đúng và chọn nguyên liệu phù hợp với cơ thể của mình mà vẫn cân bằng dinh dưỡng.

Giải mã trong video, nàng hoa hậu chia sẻ: "Một bữa ăn giàu dinh dưỡng và cân bằng thì không thể nào thiếu thành phần chất béo hay dầu ăn. Vì không những mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể, mà dầu ăn còn là dung môi hòa tan các vitamin A, D, E, K…. Nghĩa là không có dầu ăn cơ thể không hấp thụ được các vitamin này".

"Điều quan trọng nhất trong việc ăn uống lành mạnh, chính là việc bạn chọn loại dầu ăn nào tốt cho sức khoẻ, có chất lượng và thành phần nguồn gốc tự nhiên, phù hợp với mỗi bữa ăn" – cô hào hứng bật mí.

Như hoa hậu Lương Thùy Linh, với giỏ đi chợ theo phong cách thuần tự nhiên đã lựa chọn bộ đôi dầu ăn dinh dưỡng và dầu dậu nành Tường An Marvela là nguyên liệu không-thể-thiếu trong "hành trang" đi chợ của mình, nhờ thương hiệu nổi tiếng, thành phần tự nhiên và là giải pháp nấu nướng cho các món chiên xào, trộn salad,... đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.



Bộ đôi Tường An Marvela - Dầu ăn 100% tự nhiên không thể thiếu cho lối sống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng

Lý giải về sự lựa chọn của hoa hậu Lương Thùy Linh nói riêng và nhiều gia đình trẻ hiện đại nói chung, không chỉ có nguồn gốc thực vật, Tường An Marvela với thành phần 100% nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe.

Thấu hiểu được nhu cầu của lối sống hiện đại, Tường An đã ra mắt dòng sản phẩm thế hệ mới Tường An Marvela với hai lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe gồm: Dầu đậu nành Tường An Marvela và dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela. Trong đó, dầu đậu nành Tường An Marvela từ 100% hạt đậu nành tự nhiên, rất giàu Omega 3-6-9 tốt cho tim mạch, thích hợp dành cho các món chiên, xào, áp chảo, trộn salad và làm nước sốt. Dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela được tăng cường thêm vi chất dinh dưỡng, bổ sung Vitamin A, E tự nhiên tốt cho mắt và da, thích hợp với các món chiên rán, nướng, các món cần gia nhiệt ở nhiệt độ cao.

Bộ đôi Dầu ăn Tường An Marvela đáp ứng nhu cầu của lối sống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng

Sự ra đời bộ đôi sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên là giải pháp phù hợp với nhu cầu ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng của người trẻ Việt hiện đại, đặc biệt an toàn cho sức khỏe với thành phần 3 không: Không cholesterol, không chất béo trans, không chất bảo quản (Theo khuyến nghị của FDA).



Tường An là công ty với các sản phẩm tự hào được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, đã và đang phục vụ người tiêu dùng Việt Nam hơn 44 năm qua. Mỗi sản phẩm ra đời luôn xuất phát từ sự thấu hiểu hương vị Việt và lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Tường An luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng và được công nhận từ các cơ quan chức năng bằng chính sự trân trọng, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Bộ đôi dầu ăn Dinh dưỡng và dầu Đậu nành Tường An Marvela với 100% nguyên liệu dầu tự nhiên, được chắt lọc những dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên, mang lại bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe gia đình. Đặc biệt, hoàn toàn không chất bảo quản, không Cholesterol và không Trans fat (theo khuyến nghị của FDA). Tìm hiểu thông tin sản phẩm tại: https://www.tuongan.com.vn/san-pham/tuong-an-marvela-dau-dau-nanh.html