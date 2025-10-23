Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, Gia Lai trực tiếp đi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Quản lý chặt tàu “2 không”

Đoàn kiểm tra tập trung vào việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai các giải pháp quản lý tàu cá, đặc biệt là đối với các trường hợp tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Khúc nghe báo cáo chi tiết từ UBND phường Quy Nhơn về tình hình triển khai các giải pháp chống khai thác IUU và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Theo thống kê, hiện toàn phường Quy Nhơn có 486 tàu cá, trong đó 107 tàu có chiều dài trên 15m và 379 tàu dưới 15m. Con số này giảm 51 tàu so với danh sách do Chi cục Thủy sản cung cấp, nguyên nhân do một số tàu không còn tại địa phương, bị mất tích hoặc đã được bán.

Đáng chú ý, phường ghi nhận 1 trường hợp tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) do ông Võ Nức làm chủ, trú tại khu phố 60. Qua xác minh, ông Nức đã bán tàu cho bà Trần Niềm (trú tại cảng cá Thọ Quang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với giá 310 triệu đồng để trả nợ. Công an phường xác minh hiện tại ông Nức không quản lý tàu cá này nữa. Vì vậy, UBND phường đã đề nghị Sở Nông nghiệp & Môi trường cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn hướng dẫn cụ thể việc quản lý trường hợp này.

Ngày 23-10, ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các khu vực tàu thuyền neo đậu trọng điểm trên địa bàn.

Qua rà soát đến ngày 23-10, phường Quy Nhơn hiện có 35 tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản, giảm 17 tàu so với số liệu trước đó Chi cục Thuỷ sản cung cấp. Trong đó, có 15 tàu cải hoán không đăng kiểm, không giấy phép và 20 tàu chưa hoàn thiện thủ tục khai thác.

UBND phường đã phân công cụ thể từng cơ quan, đoàn thể, công an, quân sự, biên phòng... chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát từng tàu cá. Hàng ngày, các cán bộ được giao nhiệm vụ chụp ảnh vị trí neo đậu của tàu, gửi vào nhóm Zalo của Ban chỉ đạo IUU để báo cáo tình hình.

Đến nay, 14/15 tàu cải hoán đã chấp hành nghiêm túc các cam kết, di chuyển về khu neo đậu tập trung tại âu thuyền Phan Chu Trinh (khu phố 10, phường Quy Nhơn). Một tàu còn lại của ông Mai Văn Tèo hiện đang neo tránh bão tại Vũng Rô và đã cam kết trở về khi thời tiết ổn định.



Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

“Làm chặt, làm thật để gỡ thẻ vàng EU”

Từ ngày 16 đến 22-10, UBND phường Quy Nhơn đã tổ chức thực hiện chi hỗ trợ ổn định đời sống cho 54 chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác. Trong đợt 1, 35 tàu đủ hồ sơ nhận hỗ trợ, 26 tàu đã hoàn tất nhận tiền với tổng số hơn 130 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, hiện địa phương có 35 tàu không đủ điều kiện ra khơi, toàn bộ đều được quản lý chặt chẽ và neo đậu tại âu thuyền Phan Chu Trinh.

“Phường đã phân công từng đảng viên, cán bộ phụ trách từng tàu để theo dõi, phối hợp với đoàn thể, biên phòng và công an… trong quản lý”, bà Nguyệt nói.

Ngoài ra, phường đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Gia Lai mở lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho 214 ngư dân, góp phần nâng cao năng lực khai thác và tuân thủ quy định pháp luật.

Phường Quy Nhơn đang triển khai khẩn trương các giải pháp chống khai thác IUU.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn - ông Nguyễn Hữu Khúc, khẳng định: “Chúng tôi quán triệt rõ trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên trong việc quản lý tàu cá. Đảng ủy phường đã họp 4 lần để chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giám sát, không để xảy ra vi phạm IUU. Mục tiêu là làm chặt, làm thật để góp phần cùng tỉnh và cả nước gỡ thẻ vàng EU”.

Việc siết chặt quản lý, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện của phường Quy Nhơn được xem là bước đi cụ thể, quyết liệt trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hướng đến phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.