Đường tiền tỷ vừa đưa vào sử dụng bị phản ánh xuống cấp, Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo "nóng"

Theo chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị chức năng và địa phương sớm xác minh, làm rõ những phản ánh về tình trạng hư hỏng của hai tuyến đường Hùng Vương và Quang Trung tại xã Ia Pa (huyện Ia Pa cũ). Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25/10 để có hướng xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Theo tìm hiểu, vào tháng 5/2025, UBND huyện Ia Pa cũ (nay là xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án sửa chữa hai tuyến đường Hùng Vương và Quang Trung với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng (mỗi tuyến 1,1 tỷ đồng), từ nguồn vốn phân cấp của tỉnh.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa cũ, nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Ia Pa.

Đường tiền tỷ vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu báo cáo. Ảnh: NDCC.

Hai tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Thời gian thi công là 90 ngày và công trình đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ giữa tháng 8/2025.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, cả hai tuyến đường đã xuất hiện tình trạng bong tróc mặt đường, sụt lún nền móng tại nhiều điểm, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và làm dấy lên nhiều ý kiến bức xúc trong dư luận địa phương.



Hiện, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Ia Pa và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xác minh, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ dự án.