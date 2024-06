Big Gain chậm thanh toán gần 90 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu mã BGICH2124001

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (gọi tắt là Big Gain) đã công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu của mã BGICH2124001.

Trái phiếu mã BGICH2124001 được phát hành ngày 23/6/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 23/6/2024. Giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Giá trị đang lưu hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.



Thông tin tại Cbonds.hnx, trái phiếu BGICH2124001 được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với lãi suất phát hành là 11%/năm. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán An Bình.

Theo công bố tại thời điểm phát hành, Big Gain dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để thực hiện nghĩa vụ thanh toán với CTCP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn theo Hợp đồng tổng thầu, thiết kế, tư vấn và thi công xây dựng công trình số -1/HĐTT/BIG GAIN - SS SAIGON ngày 9/1/2019.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng của Big Gain.

Theo kế hoạch, đến ngày 24/6/2024, Big Gain phải thanh toán 113,62 tỷ đồng tiền lãi và 1.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu trên. Tổng tiền phải thanh toán là 1.113,62 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Big Gain mới chỉ thanh toán được 1.026,26 tỷ đồng, trong đó, 104,7 tỷ đồng tiền lãi và 921,56 tỷ đồng tiền gốc.

Như vậy, Big Gain còn chậm 87,33 tỷ đồng. Big Gain cho biết nguyên nhân do công ty chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán và đang trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư về lộ trình thanh toán.

Big Gain chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu của lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain được thành lập cuối tháng 3/2017, hoạt động kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain có vốn điều lệ 7.700 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trụ sở chính của Big Gain đặt tại phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Tại báo cáo tình hình tài chính năm 2023, Big Gain báo lãi 2,3 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2022. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 7.664 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,669 lần, tương ứng tổng nợ phải trả là 5.172 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,509 lần, tương ứng hơn 3.900 tỷ đồng.