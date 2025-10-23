Bộ tiêu chí doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến: Tổng doanh thu năm gần nhất tối thiểu 1 tỷ USD

Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến

Dự thảo Quyết định này đề xuất quy định các tiêu chí để xác định các doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, thực hiện mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, mục tiêu ban hành Bộ tiêu chí nhằm đặt ra thước đo để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phấn đấu, thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.

Đồng thời hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực tài chính vững mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, ngang tầm các doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến.

Làm cơ sở để Nhà nước ưu tiên tập trung hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đáp ứng Bộ tiêu chí, từng bước phát triển trở thành doanh nghiệp lớn đủ năng lực để giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, tiên phong đi đầu, dẫn dắt các doanh nghiệp khác của Việt Nam cùng phát triển, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí tại Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến (Bộ tiêu chí).

Đầu tiên là tiêu chí là doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. Có ngành, nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực công nghệ số. Trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phía Việt Nam phải sở hữu tối thiểu 51% tổng vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thứ hai là tiêu chí về doanh thu. Tổng doanh thu trong năm gần nhất đạt tối thiểu 1 tỷ USD.

Thứ ba là tiêu chí về số lượng lao động. Số lượng lao động tính đến ngày 31 tháng 12 của năm gần nhất đạt tối thiểu 5.000 người.

Thứ tư là tiêu chí về năng lực nghiên cứu và phát triển. Có tối thiểu 01 tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc doanh nghiệp công nghệ số. Trong đó, tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số trong năm gần nhất đạt tối thiểu 6%. Có tối thiểu 01 bằng sáng chế được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới là: USPTO, EPO, JPO, KIPO, CNIPA.

Thứ năm là tiêu chí về quy mô hoạt động quốc tế. Có chi nhánh hoặc công ty con tại nước ngoài (khuyến khích tại các nước phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore) tính đến thời điểm 31/12 của năm gần nhất. Doanh thu từ thị trường quốc tế đạt tối thiểu 10% tổng doanh thu trong năm gần nhất.

