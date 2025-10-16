Con số đặc biệt của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam: Xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng đột phá

Ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng ấn tượng

Sáng 16/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN,ĐMST&CĐS) dành cho lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, thành phố.

Báo cáo về "Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số" (CNCNS), ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin cho biết, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đang tăng trưởng ấn tượng, thể hiện rõ vai trò động lực trong nền kinh tế số quốc gia.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin trình bày tại Hội nghị. Ảnh Bộ KH&CN

Theo báo cáo, doanh thu tháng 9/2025 đạt 482.174 tỷ đồng, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế đến tháng 9/2025 đạt 3.749 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6%, hoàn thành 88% kế hoạch năm.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử tháng 9 đạt 16,8 tỷ USD, tăng 44%; lũy kế 9 tháng đạt 129,3 tỷ USD, tăng 30%, tương đương 81% kế hoạch năm 2025. Hiện, toàn ngành có gần 78.000 doanh nghiệp công nghệ số, sử dụng khoảng 1,9 triệu lao động.

Một dấu mốc nổi bật là Luật CNCNS - đạo luật mới thay thế hành lang pháp lý cũ về công nghiệp công nghệ thông tin, đánh dấu bước phát triển mới, mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, AI và tài sản số.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật riêng cho lĩnh vực này, thiết lập khung pháp lý minh bạch, hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và quyền lợi người dùng.

Cơ chế ưu đãi vượt trội trong Luật CNCNS được xem là một điểm đột phá, tạo sức hút lớn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Đối với nhóm sản phẩm và dịch vụ CNCNS nói chung, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm đầu và giảm 50% trong bốn năm tiếp theo, đồng thời được miễn tiền thuê đất trong ba năm.

Với nhóm sản phẩm CNS trọng điểm như bán dẫn, AI, điện toán hiệu năng cao (HPC) và các khu công nghệ số tập trung, mức ưu đãi còn mạnh mẽ hơn: Thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, cùng với miễn tiền thuê đất 11 năm (có thể kéo dài đến 15 năm nếu đầu tư tại địa bàn đặc biệt khó khăn).

Đặc biệt, đối với các dự án có quy mô lớn trên 6.000 tỷ đồng thuộc nhóm sản phẩm trọng điểm như bán dẫn, AI, HPC, Luật quy định thuế suất ưu đãi chỉ 5% trong 37 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 năm đầu, giảm 50% trong 13 năm tiếp theo; đồng thời miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 22 năm và giảm 75% cho thời gian còn lại.

Đây là chính sách ưu đãi đầu tư sâu rộng nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực CNS, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường đầu tư cạnh tranh toàn cầu, thu hút dòng vốn lớn và phát triển các ngành mũi nhọn như công nghiệp bán dẫn, AI, tài sản số, hạ tầng và thị trường CNS.