Brazil lại đổi ý, vẫn mua vaccine Covid-19 Trung Quốc

Cơ quan quản lý y tế của Brazil mới đây vừa cấp phép nhập khẩu loại vaccine Covid-19 tiềm năng từ Trung Quốc mang tên CoronaVac; chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Jair Bolsonaro tuyên bố hủy đơn hàng vaccine Trung Quốc này.

Cơ quan quản lý y tế Brazil Anvisa hôm 23/10 cho biết trong một tuyên bố rằng viện Nghiên cứu Butantan của bang Sao Paulo sẽ được cấp phép nhập khẩu 6 triệu liều vaccine CoronaVac mà công ty dược phẩm sinh học Trung Quốc Sinovac Biotech đang phát triển. Tuy nhiên, tuyên bố nói rõ loại vaccine Covid-19 tiềm năng này tạm thời không thể sử dụng phổ biến cho người dân Brazil chừng nào nó được phê duyệt tại địa phương.

Đáng nói là chỉ mới đầu tuần này, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vừa khẳng định rằng chính phủ của ông sẽ không mua loại vaccine Covid-19 từ Trung Quốc. “Người dân Brazil không phải chuột bạch của bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao tôi quyết định không mua loại vaccine này” - ông Jair Bolsonaro tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, vị Tổng thống Brazil khi đó cho biết đã hủy hợp đồng mua 46 triệu liều vaccine CoronaVac mà Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello ký với công ty công nghệ sinh học Trung Quốc Sinovac Biotech. Hợp đồng này được thúc đẩy khi viện Butantan - một trong những trung tâm nghiên cứu y sinh hàng đầu Brazil công bố báo cáo sơ bộ cho thấy vaccine CoronaVac do công ty Trung Quốc Sinovac phát triển được chứng minh là an toàn trên mẫu thử nghiệm 9.000 tình nguyện viên. Thống đốc Joao Doria của bang Sao Paulo, nơi Sinovac đang thử nghiệm vaccine CoronaVac cũng công nhận tính an toàn, hiệu quả của dòng vaccine Trung Quốc này.

Ngay sau động thái hủy đơn hàng vaccine Covid-19 của Tổng thống Bolsonaro, quan chức Bộ Y tế Brazil Antonio Elcio Franco đã lên tiếng làm rõ hiểu lầm khi giải thích rằng cơ quan này không có ý định mua vaccine từ Trung Quốc, mà sẽ chỉ mua dòng vaccine CoronaVac được sản xuất tại Brazil bởi Viện nghiên cứu Butantan. Hiện Văn phòng Tổng thống Brazil chưa đưa ra bình luận nào về tin tức này.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bày tỏ sự không tin tưởng với Trung Quốc. Kể từ chiến dịch tranh cử vào năm 2018 đến nay, ông Bolsonaro vẫn duy trì lập trường cứng rắn như vậy. “(Vaccine) có nguồn gốc từ Trung Quốc sẽ không được tôi chấp thuận. Tôi không tin rằng nó đủ an toàn để sử dụng rộng rãi cho người dân, bởi nguồn gốc của nó. Đó là suy nghĩ của tôi. Tôi chắc rằng các loại vaccine khác đang được nghiên cứu có khả năng chứng minh hiệu quả và độ an toàn một cách khoa học” - ông Bolsonaro trả lời trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Jovem Pan tối 21/10.

Hồi tháng 6, chính phủ Brazil đã công bố một thỏa thuận với Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca (Anh) để mua 100 triệu liều vaccine Covid-19 mà hãng này đang phát triển. Dòng vaccine này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng và dự kiến sẽ xin cấp phép sớm nhất vào cuối năm nay.