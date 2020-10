“Người dân Brazil không phải chuột bạch của bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao tôi quyết định không mua loại vaccine này” - ông Jair Bolsonaro cho hay.

Cận cảnh dòng vaccine Covid-19 mang tên CoronaVac do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech phát triển

Chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Brazil công bố thỏa thuận mua 46 triệu liều vaccine CoronaVac sản xuất bởi công ty công nghệ sinh học Trung Quốc Sinovac Biotech, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã lên tiếng đính chính rằng chính phủ của ông sẽ không mua loại vaccine này.

“Người dân Brazil không phải chuột bạch của bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao tôi quyết định không mua loại vaccine này” - ông Jair Bolsonaro tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, vị Tổng thống Brazil tiết lộ đã hủy hợp đồng mua 46 triệu liều vaccine CoronaVac mà Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello ký với công ty công nghệ sinh học Trung Quốc Sinovac Biotech.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello đã lên tiếng tuyên bố về thỏa thuận mua khoảng 46 triệu liều vaccine CoronaVac để sử dụng rộng rãi từ tháng 1/2021. “Đây sẽ là một trong những loại vaccine Covid-19 của Brazil” - vị Bộ trưởng Y tế cho biết hôm 20/10. Quyết định được đưa ra sau khi Viện Butantan - một trong những trung tâm nghiên cứu y sinh hàng đầu Brazil công bố kết quả sơ bộ cho thấy vaccine Coronavac do công ty Trung Quốc Sinovac phát triển đã được chứng minh là an toàn trên mẫu thử nghiệm 9.000 tình nguyện viên. Thống đốc Joao Doria của bang Sao Paulo, nơi Sinovac đang thử nghiệm và sản xuất CoronaVac cũng lên tiếng công nhận tính an toàn, hiệu quả của dòng vaccine Trung Quốc này.

Tuy nhiên, đi ngược lại với Bộ trưởng Y tế và Thống đốc Sao Paulo, Tổng thống Brazil đã thúc đẩy mua một loại vaccine khác đang được phát triển bởi Đại học Oxford ở Anh. Brazil trước đó đã ký hợp đồng mua 100 triệu liều vaccine Oxford. Dòng vaccine này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng và dự kiến sẽ xin cấp phép sớm nhất vào cuối năm nay. Hồi tháng 9, vaccine Oxford đã buộc phải tạm dừng thử nghiệm ít ngày sau khi một tình nguyện viên xuất hiện triệu chứng tác dụng phụ không rõ nguyên nhân.

Cho tới nay, Brazil đã ghi nhận 5,3 triệu ca nhiễm Covid-19 và 155.000 ca tử vong trên tổng số 212 triệu dân. Số ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia Nam Mỹ này hiện chỉ đứng sau Mỹ.