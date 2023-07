Brazil tăng thuế nhập khẩu lốp xe tải, SSI dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp DRC tiếp tục giảm trong năm 2023

SSI Research vừa có bảng báo cáo phân tích và dự phóng kết quả kinh doanh của Cao su Đà Nẵng (DRC). Theo đó, SSI duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DRC và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 25.300 đồng/cổ phiếu (từ 23.500 đồng/cổ phiếu).

Sản lượng lốp radial tăng trưởng chậm lại do Brazil tăng thuế nhập khẩu



Theo báo cáo tài chính, trong quý II/2023, DRC đạt 1,16 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 1% so với cùng kỳ) trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 63 tỷ đồng (giảm 40% so với cùng kỳ). Do đó, so với kế hoạch là 80 tỷ đồng, DRC không đạt được kế hoạch dự kiến.

Tuy nhiên, mức giảm doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế chậm lại so với mức giảm trong quý I/2023 (giảm lần lượt 13% và 65% so với cùng kỳ). Các chuyên gia SSI lưu ý rằng, DRC được hưởng lợi từ nhu cầu bị dồn nén trong quý IV/2021 và quý I/2022 sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm đáng kể từ 17,9% trong quý II/2022 xuống 12,5% trong quý II/2023 mặc dù chi phí nguyên liệu đầu vào thuận lợi hơn. Chi phí đầu vào cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và hóa chất lần lượt giảm 13%, 11% và 12% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ghi nhận quý II các năm. Nguồn: DRC, SSI Research.

Trong khi đó, chi phí than đen đầu vào tăng 11% so với cùng kỳ. DRC đã phải giảm giá bán 10% so với cùng kỳ đối với lốp radial và giảm khoảng 3 – 8% so với cùng kỳ đối với lốp bias để thúc đẩy doanh thu trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Nửa đầu năm 2023, DRC đã kết hợp các nguồn lực sản xuất lốp bias và lốp radial để sản xuất lốp PCR. Tuy nhiên, doanh số PCR còn rất nhỏ, chỉ đóng góp 1% tổng doanh thu nên không thể bù đắp chi phí phát sinh. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mặc dù giá nguyên liệu đầu vào thuận lợi.

Doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu tăng từ 65% trong quý II/2022 lên 68% trong quý II/2023. Do xuất khẩu có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, điều này giải thích một phần cho sự thu hẹp của tỷ suất lợi nhuận gộp.

Bất chấp các chiến lược tiếp thị tích cực để tìm kiếm khách hàng nước ngoài mới, chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu đã giảm từ 8,8% trong quý II/2022 xuống còn 7,2% trong quý II/2023 nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn.

So với quý trước, sản lượng tiêu thụ quý II tăng từ mùa thấp điểm quý I khi công ty nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu lốp radial giảm 9% so với quý trước do Brazil tăng thuế nhập khẩu từ 0% lên 16% đối với lốp xe tải nhập khẩu và có hiệu lực từ tháng 4/2023.

Hiện chưa có thông tin về khung thời gian đánh giá lại mức thuế. Đáng chú ý, Brazil chiếm 57% doanh thu xuất khẩu trong nửa đầu năm 2023. Doanh thu xuất khẩu sang Brazil giảm 20% so với quý trước sau khi thuế nhập khẩu tăng lên.

Do đó, DRC chuyển sang bán lốp radial cho thị trường trong nước. Qua đó, duy trì sản lượng tiêu thụ lốp radial không đổi so với quý trước. Điều này cũng giải thích cho sự gia tăng sản lượng tiêu thụ trong nước của lốp radial (tăng 92% so với quý trước và tăng 79% so với cùng kỳ) trong quý II/2023.

2 năm qua, DRC đã tích cực tìm kiếm khách hàng xuất khẩu mới để chuẩn bị cho việc mở rộng công suất vận hàng thương mại từ quý II/2023. Sau khi Brazil tăng thuế nhập khẩu, thị trường Mỹ sẽ là trọng tâm chính của DRC, mặc dù DRC có thể cần thời gian để mở rộng tệp khách hàng tại thị trường Mỹ.

SSI dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm còn 12,8% trong năm 2023

Tăng trưởng lợi nhuận của DRC trong những năm gần đây chủ yếu nhờ xuất khẩu lốp radial, trong khi lốp bias giảm do người tiêu dùng chuyển sang sử dụng lốp radial. Theo quan điểm của các chuyên gia SSI, xu hướng này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận của DRC trong 1 – 2 năm tới nhưng môi trường xuất khẩu lốp radial đang trở nên khó khăn hơn.

Việc Brazil tăng thuế nhập khẩu đối với lốp xe nhập khẩu đã ảnh hưởng đến DRC, điều này thể hiện qua sản lượng xuất khẩu sang thị trường Brazil trong quý II/2023 giảm 20% so với quý trước. Nhu cầu lốp radial tại thị trường trong nước vẫn có thể tăng do quá trình chuyển dần từ lốp bias sang lốp radial.

Do đó, năm 2023 các chuyên gia SSI dự báo sản lượng tiêu thị lốp radial sẽ đạt 800 nghìn chiếc, tăng 9% so với cùng kỳ, công suất hoạt động đạt 133%. Từ quý II/2023, công suất của nhà máy lốp radial sẽ được nâng từ 800 nghìn chiếc/năm lên 1,2 – 1,3 triệu chiếc/năm.

Tuy nhiên, với tiềm năng xuất khẩu sang Brazil thấp hơn, tăng trưởng tương lai từ lốp radial dự kiến không tốt như giai đoạn 2021 – 2022 và cạnh tranh về giá so với lốp radial Trung Quốc, SSI dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt 870 nghìn chiếc.

Không giống như TBR (lốp radial cho xe tải, xe bus) phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm thay thế của Trung Quốc, thị trường PCR bị chi phối bởi các doanh nghiệp sản xuất lốp xe phương Tây (như Michellin, Bridgestone…), những doanh nghiệp cạnh tranh về chất lượng hơn giá cả. Nếu lốp PCR của DRC đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng nhất định, SSI cho g lốp PCR có thể giúp DRC giành được thị phần trên thị trường nội địa trong dài hạn. Sản phẩm này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có thể kéo dài 1-2 năm.

Quá trình chuyển đổi từ lốp bias sang lốp radial sẽ tiếp tục diễn ra tại thị trường trong nước. DRC vẫn có thể tìm thêm khách hàng mới cho lốp bias ở các nước kém phát triển hơn, nhưng theo quan điểm của các chuyên gia, điều này sẽ mất thời gian và vẫn chưa có gì chắc chắn tại thời điểm hiện tại.

Do đó, SSI dự báo sản lượng tiêu thụ lốp xe bias đạt 846 nghìn chiếc (giảm 18% so với cùng kỳ) và 829 nghìn chiếc trong năm 2023 - 2024 (giảm 2% so với cùng kỳ). Giá bán bình quân dự kiến sẽ giảm 3% so với cùng kỳ trong năm 2023 và phục hồi 3% so với cùng kỳ trong năm 2024.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, tăng trưởng nguồn cung cao su tự nhiên (tăng 2,7% so với cùng kỳ đạt 14,92 triệu tấn) có thể sẽ cao hơn nhu cầu (tăng 0,4% so với cùng kỳ đạt 14,91 triệu tấn). Nguồn cung cao hơn cùng với nhu cầu yếu từ Trung Quốc đã làm giảm giá cao su tự nhiên. Chúng tôi ước tính giá cao su tự nhiên sẽ điều chỉnh giảm 10% so với cùng kỳ trong năm 2023.

SSI kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục sản xuất lốp xe cùng với việc dần mở cửa lại nền kinh tế, qua đó giúp giá cao su tự nhiên tăng ở mức thấp một con số trong năm 2024. Các chuyên gia SSI dự báo giá cao su tổng hợp, than đen và hóa chất sẽ diễn biến đồng pha với xu hướng giá dầu, tức là giảm từ 5 - 10% trong năm 2023 và đi ngang trong năm 2024.

Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào thuận lợi, SSI dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm từ 16,6% trong năm 2022 xuống 12,8% trong năm 2023 do nhu cầu yếu và áp lực duy trì sản lượng tiêu thụ. Các chuyên gia kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi trong năm 2024, qua đó giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp (từ 12,8% trong năm 2023 lên 14% trong năm 2024).

Dự báo kết quả kinh doanh của DRC. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2024 có thể khó phục hồi trở lại mức năm 2022 do nhu cầu phục hồi có thể chậm và chi phí khấu hao liên quan đến dây chuyền sản xuất radial mới bắt đầu tăng. Chi phí đầu tư cho khoản này là 750 tỷ đồng, và vòng đời là 10 năm. Chính sách mua nguyên liệu đầu vào đã được rút ngắn từ 2 - 3 tháng xuống còn 1 tháng giúp công ty có thể điều chỉnh giá bán thường xuyên hơn, bảo vệ biên lợi nhuận trước sự biến động của giá nguyên liệu đầu vào.

Các chuyên gia SSI có khuyến nghị TRUNG LẬP đối với DRC trong báo cáo gần đây nhất, vì SSI cho rằng lợi nhuận năm 2023 có thể sẽ giảm do nhu cầu yếu và buộc DRC phải giảm giá bán cho khách hàng để duy trì sản lượng tiêu thụ, do đó làm giảm biên lợi nhuận.