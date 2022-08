BSC: Giá heo hơi sẽ quanh mức 68.000-70.000 đồng trong năm 2023

Các chuyên gia từ công ty chứng khoán BSC đề cập khoảng cách giữa giá heo hơi trong nước và Trung Quốc dần được mở rộng từ 5% trong tháng 5 và lên 23% trong tháng 6.

Theo Anova Feed, giá heo hơi cuối tuần qua ghi nhận tăng ở một số tỉnh. Cụ thể, Lâm Đồng tăng 3.000 đồng/kg lên 65.000 đồng/kg. Bà Rịa Vũng Tàu tăng 1.000 đồng/kg lên 63.000 đồng/kg. Tại một số nơi như Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Cà Mau, giá heo hơi giao dịch ở 70.000 đồng/kg.



Theo báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), trong quý I và quý II, giá heo trung bình trên cả nước giảm lần lượt 31% và 20% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, giá giảm 26% so với cùng kỳ 2021.

Nguyên nhân của sự sụt giảm là nhu cầu tiêu thụ thịt năm 2022 chưa phục hồi so với mức trước dịch bệnh Covid-19 và trước dịch tả heo châu Phi. Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào tại các hộ chăn nuôi (chiếm hơn 70% tổng nguồn cung) do tỷ lệ tái đàn cao vào trong năm 2021 và nguồn cung heo chưa đủ ký (nhỏ hơn 100 kg) dồi dào do diễn biến phức tạp dịch bệnh trong 2022 cũng ảnh hưởng đến giá.

Các chuyên gia từ công ty chứng khoán này chỉ ra khoảng giá heo hơi trong nước thấp hơn Trung Quốc được mở rộng từ 5% trong tháng 5 và lên 23% trong tháng 6. Nguyên nhân chính đến từ triển vọng tái mở cửa nền kinh tế tại Trung Quốc, khiến nhu cầu dự kiến tăng trở lại hỗ trợ giá heo hơi tại Trung Quốc phục hồi từ đáy, đồng thời sự kiện này giúp giải quyết vấn đề chi phí vận chuyển ở mức cao bắt đầu từ 2020.

Đà tăng trên dẫn tới việc một số nhà sản xuất Việt Nam không muốn bán ra những đàn heo đã đủ tuổi xuất chuồng do chưa đủ bù đắp chi phí đầu vào tăng cao và giá bán nội địa còn dư địa tăng. Trong 20 ngày của tháng 7, giá heo trong nước tăng trung bình 10-20% so với tháng 6.

Biến động cùng pha của giá heo hơi Trung Quốc và Việt Nam. Nguồn: BSC, BBG

Nguồn cung heo dự kiến giảm do tỷ lệ tài đàn thấp

Theo đánh giá của BSC, giá heo vẫn tiếp tục được hỗ trợ quanh mức 68.000 - 70.000 đồng/kg cho năm 2023, do nguồn cung dự báo suy giảm bởi hoạt động tái đàn thấp trong năm tới. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (chiếm gần 70% tổng nguồn cung heo hơi cả nước) đang phải chịu áp lực từ chi phí đầu vào tăng cao hơn 15-20% (gồm chi phí thức ăn chăn nuôi, tỷ lệ chết ở heo cao do dịch, nguyên liệu tăng theo giá dầu...).

Giá thức ăn chăn nuôi cũng đang có xu hướng hạ nhiệt do nguyên vật liệu thô như lúa mạch, ngô… đã có tín hiệu giảm vào đầu quý III, nhờ triển vọng về thời tiết thuận lợi và những đàm phán về việc để Ukraine tái xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, mức giảm giá bán thức ăn chăn nuôi đến tay các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ có đỗ trễ nhất định, khoảng 2-3 tháng do tồn kho giá cao tại đại lý các cấp. Cùng với đó, hoạt động tái đàn của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần từ 4 -5 tháng.

Các chuyên gia đến từ công ty chứng khoán trên kỳ vọng nguồn cung heo hơi vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực cho đến nửa cuối năm 2023.