Cảnh báo "nóng" tới các doanh nghiệp bảo hiểm

Tại Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nêu ý kiến thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, hợp đồng bảo hiểm hiện nay quá dày, phức tạp, khiến nhiều người dân khi ký kết không nắm hết các điều khoản, dẫn đến khó khăn khi xảy ra rủi ro.

“Người dân ký hợp đồng nhưng không được giải thích đầy đủ, dẫn đến thiệt thòi khi yêu cầu chi trả bảo hiểm. Đây là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong sửa đổi luật lần này”, Đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Do đó, Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ các quy định để bảo đảm quyền lợi của người tham gia, giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính minh bạch trong thực hiện hợp đồng.

Trả lời ý kiến của Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, cơ quan soạn thảo nhận thức rõ bất cập về hợp đồng bảo hiểm phức tạp, và đang tăng cường biện pháp giám sát, kiểm tra.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tuấn Cận. Ảnh: mof.gov.vn

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ Tài chính đã kiểm tra lại toàn bộ quá trình tư vấn, chi trả của doanh nghiệp khi có phản ánh, khiếu kiện, đồng thời tăng cường giám sát đối với doanh nghiệp có nhiều phản ánh, nhằm phân loại và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

Bộ Tài chính, trực tiếp là Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đang thực hiện nghiêm chức năng kiểm tra, giám sát để hạn chế tối đa các hành vi lợi dụng cơ chế, chính sách, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Hiện nay các quy định đã yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khi tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng phải thực hiện minh bạch, rõ ràng, có ghi âm lưu lại quá trình tư vấn và có biên bản hướng dẫn cụ thể.

Khi có phản ánh hoặc khiếu kiện của người dân về việc tư vấn, chi trả thiếu minh bạch, Bộ Tài chính đã làm việc để kiểm tra lại toàn bộ quá trình thực hiện của doanh nghiệp.

Trên thực tế, có hiện tượng người dân bức xúc khi được tư vấn chưa rõ ràng, ép buộc mua bảo hiểm. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người dân chưa tìm hiểu rõ, nên không đáp ứng đủ điều kiện để được bồi thường. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt với những doanh nghiệp có nhiều phản ánh để có biện pháp phân loại, kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn, Thứ trưởng khẳng định.

Báo cáo tóm tắt về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, dự án Luật được xây dựng với mục tiêu cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong thực tiễn.

Dự thảo lần này sửa đổi 24 điều, trong đó có 7 điều được cắt giảm hoặc đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh. Về thủ tục hành chính, dự thảo Luật đã cắt giảm và đơn giản hóa tại 2 điều.

Dự thảo cũng sửa đổi 7 điều nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, bỏ quy định liên quan đến sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe có yếu tố rủi ro tử vong nhằm tránh nhầm lẫn với bảo hiểm nhân thọ.

Đồng thời, dự thảo Luật sửa đổi 5 điều để bảo đảm sự đồng bộ với quy định của Luật Thanh tra và Luật Doanh nghiệp. Một điều luật cũng được sửa đổi để hoàn thiện quy định về vốn trên cơ sở rủi ro, trong đó cho phép doanh nghiệp áp dụng song song mô hình vốn dựa trên rủi ro và biên khả năng thanh toán. Điều này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nguồn lực và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.