Phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) 2025 – Diễn đàn thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đã chỉ rõ những yếu tố mạnh mẽ đang hỗ trợ cho thị trường bất động sản.

Ông Lực nhận định, mặc dù kinh tế thế giới giảm tốc nhưng không rơi vào suy thoái, kinh tế Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên mới với kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, cùng với đột phá về thể chế, đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh.



Các con số dẫn chứng cụ thể đã chứng minh sự phục hồi: “Trong 6 tháng đầu năm 2025, GDP kinh doanh bất động sản đã tăng 4,41%; GDP xây dựng tăng 9,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trong nửa đầu năm nay tăng tới 78% so với cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu trong lĩnh vực này cũng đã tăng gần 100% so với cuối năm 2024”.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất “vô cùng hấp dẫn” hiện nay cũng là một hỗ trợ lớn (dự kiến lãi suất thấp sẽ còn được duy trì trong năm 2025-2026). Nhiều chính sách tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, khuyến khích nhà ở xã hội đã được ban hành, và việc tiếp tục nghiên cứu sửa đổi một số luật quan trọng cũng sẽ giúp thị trường phát triển bền vững hơn.



Về tín dụng, Kinh tế trưởng BIDV nêu rõ, tín dụng kinh doanh bất động sản đã tăng 20 - 21% tính đến nay, gấp đôi tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống. Tuy nhiên, cho vay mua nhà, sửa nhà phục hồi chậm hơn, chỉ tăng 12%.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nêu bất cập về tín dụng bất động sản, giá nhà

Mặc dù, ông Lực cũng thẳng thắn nhìn nhận: bất cập lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay là mất cân đối cung cầu, bất hợp lý về phân khúc và giá nhà quá cao. Đây là nguyên nhân chính khiến thanh khoản phân khúc nhà chung cư hiện nay rất yếu.

Một khảo sát của đơn vị quốc tế cho thấy, một công chức ở Việt Nam hiện phải mất 26 năm để mua một căn hộ có giá trung bình, trong khi con số này trung bình trên thế giới là 15 năm. Ông Lực cảnh báo: nếu không có giải pháp đồng bộ quyết liệt hơn, số năm này sẽ tiếp tục tăng lên, khiến "giấc mơ về ngôi nhà của những người trẻ sẽ ngày càng xa vời".

Do đó, ông Cấn Văn Lực đã khuyến nghị các giải pháp trọng tâm để giải quyết bài toán giá bất động sản.

Thứ nhất, đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, khung pháp lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bất động sản.

Thứ hai, bổ sung nguồn cung nhà ở và thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia nhằm gia tăng số lượng nhà ở vừa túi tiền.

Thứ ba, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho gần 3.000 dự án đang "đắp chiếu" với tổng vốn khoảng 6 triệu tỷ đồng, điều này sẽ là động lực lớn để "hạ nhiệt" giá nhà.



Thứ 4, xử lý nghiêm các trường hợp thổi giá của chủ đầu tư, sàn môi giới.

Thứ 5, triển khai chính sách thuế chống đầu cơ bất động sản.

Theo kinh nghiệm quốc tế, có 3 loại thuế cần được xem xét, bao gồm: thuế giao dịch (tính trên doanh thu hoặc lợi nhuận), thuế bất động sản thứ hai và thuế thừa kế.



Ông Lực phân tích: “Việc áp dụng thuế cần có lộ trình, dựa trên hệ thống dữ liệu minh bạch, đồng bộ, dự kiến cần thêm 1 - 2 năm để chuẩn bị. Ngay ở thời điểm hiện tại, các cơ quan Nhà nước đang nỗ lực đẩy mạnh làm sạch dữ liệu về đất đai và nhà ở để làm nền tảng cho các chính sách sau này”.



Cùng quan điểm, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận Định giá, Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam, cũng khẳng định: các chính sách thuế chống đầu cơ BĐS là điều sớm muộn sẽ phải thực hiện. Vấn đề cốt lõi chỉ còn là mức thuế và thời điểm triển khai chính sách này.