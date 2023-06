Cao su Thống nhất (TNC) lên kế hoạch lợi nhuận giảm 42,7%

Trong quý I/2023, tổng doanh thu và thu nhập khác ghi nhận hơn 47,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 181,4% và 41% so với quý I/2022.

Giải trình về kết quả kinh doanh, TNC cho biết, nguyên nhân là do trong quý I/2023, sản lượng tiêu thụ cao su tăng so với cùng kỳ năm trước là 730,2 tấn, tương ứng số tiền hơn 23,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá bán mủ cao su SVR3L của quý I/2023 giảm so với cùng kì năm trước là 19%. Đồng thời, doanh thu chuối tăng hơn 5,5 tỷ đồng so với quý I/2022 dẫn đến lợi nhuận tăng 852,9 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập tăng 1,3 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2023, TNC ghi nhận tổng cộng tài sản đạt gần 399,6 tỷ đồng, tổng nợ phải trả 51,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,1% và 14,6% so với số đầu năm.