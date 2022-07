Cao su Thống Nhất (TNC) báo lãi quý II tăng gần 3 lần lên 44,2 tỷ đồng

Cao su Thống Nhất (TNC) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý II với lợi nhuận đạt 44,2 tỷ đồng, tăng 180,7% so với cùng kỳ.

Công ty CP Cao su Thống Nhất (HoSE: TNC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 33,2 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 56% lên 26,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 67,6% lên 416,4 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9% lên 2,1 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, Cao su Thống Nhất báo lãi 44,2 tỷ đồng, tăng 180,7% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, do trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 9,3 tỷ và thu nhập khác tăng 17,8 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức được chia từ Công ty CP Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa chuyển về công ty tăng so với quý II 10,5 tỷ đồng và hoạt động thanh lý cây cao su trong quý II/2022 tăng so với cùng kỳ 17,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNC ghi nhận doanh thu đạt 48 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 47,4 tỷ đồng tăng 107%.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6/2022 tăng 9% lên 421 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn đạt 265 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, trong đó, đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn có 180 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 18% xuống 32,1 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 73% lên 81,6 tỷ đồngm trong đó chủ yếu nợ phải trả ngắn hạn với 72,1 tỷ đồng.

Phiên giao dịch sáng nay (15/7) cổ phiếu TNC "tím lịm" ở mức 58.200 đồng/cp.