Cấp nước Bến Thành tổ chức lấy ý kiến miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX: BTW) đã công bố tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp và miễn nhiệm/bổ sung thành viên HĐQT.

Theo tài liệu, nội dung thứ nhất là thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



Cụ thể, Cấp nước Bến Thành trình cổ đông bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa dể chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

Trích Tài liệu lấy ý kiến cổ đông.

Nội dung thứ hai là liên quan đến nhân sự cấp cao của Cấp nước Bến Thành. Trong đó, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân theo đơn từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2024.

Đồng thời, Cấp nước Bến Thành trình cổ đông bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là ông Phạm Tuấn Anh.

Cấp nước Bến Thành cho biết, ông Phạm Tuấn Anh là ứng cử viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV - cổ đông lớn hiện sở hữu 53,15% vốn điều lệ đề cử. Bên cạnh đó, ông Phạm Tuấn Anh là người đại diện quản lý 17,71% vốn điều lệ tại Công ty từ ngày 2/9/2024.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/9 - 25/9/2024.

Theo giới thiệu, ông Phạm Tuấn Anh sinh ngày 9/6/1970, có trình độ Cử nhân khoa học và Cử nhân Kinh tế. Trong quá trình công tác, từ tháng 8/1993 đến tháng 8/2001, ông Tuấn Anh là Nhân viên kiểm nghiệm Nhà máy nước Thủ Đức và đảm nhiệm vị trí Phó quản đốc phân xưởng điều hành Nhà máy nước Thủ Đức từ tháng 8/2001 - 12/2004. Từ tháng 12/2004 - 12/2006, ông Tuấn Anh là Phó Trưởng ban Kế hoạch vật tư Nhà máy nước Thủ Đức. Tháng 12/2006 - tháng 4/2014, ông Tuấn Anh là Trưởng ban Kế hoạch vật tư Nhà máy nước Thủ Đức. Ông trở thành Phó Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức từ tháng 4/2014 - tháng 11/2014. Từ ngày 28/11/2018 đến nay, ông Tuấn Anh là Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức.

6 tháng đầu năm, Cấp nước Bến Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt 279,9 tỷ đồng, lãi trước thuế 52,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về chênh lệch trên, doanh nghiệp cho biết, chủ yếu do sản lượng nước tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2024 tăng 160.816 m3, đơn giá bán bình quân tăng 865,78 đồng so với cùng kỳ nên doanh thu thuần về bán hàng tăng 18,4 tỷ đồng. Do tốc độc tăng doanh thu lớn hơn tăng chi phí dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 9,7 tỷ đồng.

Phiên chiều ngày 16/9, cổ phiếu BTW giảm sàn về mức 46.300 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản khiêm tốn 104 đơn vị. Vốn hóa của doanh nghiệp ở mức 433,37 tỷ đồng.