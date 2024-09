TDG Global muốn huy động 100 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để làm gì?

TDG Global đã thông qua phương án huy động 100 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhằm thực hiện đầu tư, xây dựng dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do TDG Global làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (HoSE: TDG) đã thông qua phương án phát hành 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến là 100 tỷ đồng.

Theo tài liệu, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 12,5%/năm và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi còn lại bằng tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2024.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Tài sản bảo đảm thứ nhất gồm tài sản hình thành trong tương lai của dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, giá trị hơn 217 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá ngày 16/08/2024 của CTCP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương, do HDBank làm đại diện quản lý tài sản.

Tài sản bảo đảm thứ hai là 946.379 cổ phiếu TDG, giá trị hơn 4,9 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá ngày 21/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc TDG Global ông Lê Minh Hiếu do Chứng khoán HD (HDS) làm đại diện quản lý.

Thông tin về dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do TDG Global làm chủ đầu tư.

TDG Global cho biết, đơn vị này dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành và chào bán trái phiếu cho mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty. Cụ thể là thực hiện đầu tư, xây dựng dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do TDG Global làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 nằm trên diện tích khu đất 25 ha, tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng. Thời gian hoạt động trong vòng 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

Về tình trạng pháp lý của dự án, đến nay, dự án này đã được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

Đồng thời, dự án đã có thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình dự án; phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Cập nhật tại HNX, TDG Global còn đang lưu hành 40 tỷ đồng trái phiếu mã TDGH2326001.

6 tháng đầu năm 2024, TDG Global bão lãi sau thuế 1,9 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình về chênh lệch trên, TDG Global cho biết nguyên nhân do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng 83% và tiết giảm chi tiêu hiệu quả so với cùng kỳ.