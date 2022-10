Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (HoSE: LGC) vừa thông báo về kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022. CII dự kiến sẽ đạt khoảng 482 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 31% so với cùng kỳ và lãi sau thuế ước đạt trên 61 tỷ đồng, tăng 17,2%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (HoSE: LGC) vừa thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022.

Cầu đường CII báo lãi tăng gấp 36 lần

Cụ thể, Cầu đường CII ghi nhận doanh thu thần đạt hơn 350 tỷ đồng (tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ). Lợi nhuận trước thuế đạt gần 119 tỷ đồng (tăng 118 tỷ so với năm trước) và Lợi nhuận sau đạt gần 110 tỷ đồng (gấp 36 lần so với cùng kỳ 2021).

Báo cáo hoạt động kinh doanh quý III/2022 của Cầu đường CII (LGC)

Cầu đường CII có giải trình về việc kết quả kinh doanh quý này có tăng trưởng mạnh là do:

Một số chỉ tiêu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý III 2022 của LGC

Về hoạt động kinh doanh của Công ty, Doanh thu từ hoạt động thu phí tăng mạnh vì so với năm 2021 vào thời điểm này, doanh thu từ khoản này thấp do đang thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội trong dịch Covid 19.

Về hoạt động tài chính, do phát sinh chủ yếu từ hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (công ty con).

Cầu đường CII hoàn thành tới 85% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Cầu đường CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.012 tỷ đồng (tăng gần 65% so với 9 tháng đầu năm trước). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 303,7 tỷ đồng (tăng 41,6%).

Năm 2022, Cầu đường CII đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 1.562 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng đạt 357 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 3 tháng cuối năm, LGC đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 482 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 61 tỷ đồng, tăng hơn 17%. Sau cùng, LGC dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022 đã đặt ra.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Cầu đường CII cũng thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Đầu tư Cầu đường CII tại CTCP Đầu tư Xây dựng Sài Gòn và CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Số liệu cụ thể theo thông báo thì Cầu đường CII muốn chuyển nhượng toàn bộ gần 2,5 triệu cổ phần (chiếm 89,98% vốn điều lệ) tại CTCP Đầu tư Xây dựng Sài Gòn cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, giá cổ phiếu LGC giảm 3.350 đồng xuống 45.600 đồng/cổ phiếu.