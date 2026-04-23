Chấp thuận chủ trương xây dựng Bảo tàng Trường Sa với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng

Ngày 23/4, nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm. Dự án dự kiến khởi công vào ngày 29/4.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 17.100m², với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Vinhomes tài trợ.

Theo phương án thiết kế của Huni Architectes, công trình lấy ý tưởng từ những “dòng chảy nhiệt huyết” vươn lên từ lòng đất, thể hiện tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Phối cảnh dự án Bảo tàng Trường Sa.

Tổng thể kiến trúc gồm ba nhánh không gian hướng ra đảo Gạc Ma, đảo Trường Sa Lớn và Biển Đông, tạo nên ba trục biểu tượng gắn với chủ quyền biển đảo.

Điểm nhấn của công trình là lớp “rèm” bê tông cốt sợi thủy tinh với hoa văn san hô đỏ cách điệu, tạo hiệu ứng thị giác đặc sắc. Không gian bên trong được tổ chức mở, với các khoảng thông tầng tăng dần theo chiều cao, kết hợp bố trí trưng bày linh hoạt nhằm dẫn dắt cảm xúc người xem.

Nội dung trưng bày được phân chia theo các chủ đề, ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại và hiệu ứng ánh sáng nhằm nâng cao trải nghiệm.

Đến nay, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã bước đầu sưu tầm được 1.154 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều phim tư liệu và hiện vật liên quan đến Trường Sa.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, việc đầu tư xây dựng Bảo tàng Trường Sa nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo; đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu các giá trị lịch sử.



