Nhịp sống miền Trung

Chấp thuận chủ trương xây dựng Bảo tàng Trường Sa với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng

+ aA -
Công Tâm
23/04/2026 18:06 GMT +7
Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm. Dự án dự kiến khởi công vào ngày 29/4.

Ngày 23/4, nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm. Dự án dự kiến khởi công vào ngày 29/4.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 17.100m², với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Vinhomes tài trợ.

Theo phương án thiết kế của Huni Architectes, công trình lấy ý tưởng từ những “dòng chảy nhiệt huyết” vươn lên từ lòng đất, thể hiện tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Phối cảnh dự án Bảo tàng Trường Sa.

Tổng thể kiến trúc gồm ba nhánh không gian hướng ra đảo Gạc Ma, đảo Trường Sa Lớn và Biển Đông, tạo nên ba trục biểu tượng gắn với chủ quyền biển đảo.

Điểm nhấn của công trình là lớp “rèm” bê tông cốt sợi thủy tinh với hoa văn san hô đỏ cách điệu, tạo hiệu ứng thị giác đặc sắc. Không gian bên trong được tổ chức mở, với các khoảng thông tầng tăng dần theo chiều cao, kết hợp bố trí trưng bày linh hoạt nhằm dẫn dắt cảm xúc người xem.

Nội dung trưng bày được phân chia theo các chủ đề, ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại và hiệu ứng ánh sáng nhằm nâng cao trải nghiệm.

Đến nay, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã bước đầu sưu tầm được 1.154 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều phim tư liệu và hiện vật liên quan đến Trường Sa.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, việc đầu tư xây dựng Bảo tàng Trường Sa nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo; đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu các giá trị lịch sử.


Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Lãnh đạo TP.Huế phê bình một Ban QLDA, yêu cầu kiểm điểm vì dự án chậm tiến độ

Lãnh đạo TP.Huế phê bình một Ban QLDA, yêu cầu kiểm điểm vì dự án chậm tiến độ

Lấy ý kiến quy hoạch dự án sân golf 18 hố tại Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Lấy ý kiến quy hoạch dự án sân golf 18 hố tại Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Đà Nẵng bứt phá trong thu hút đầu tư, dòng vốn trong nước và FDI cùng tăng tốc

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên

Công an Đà Nẵng khai mạc hội thao quy mô lớn với 1.600 vận động viên