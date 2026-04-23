Đà Nẵng: Đẩy mạnh phát triển cụm đô thị động lực của 4 phường phía Nam, trước kia là thành phố Tam Kỳ

Ngày 23/4, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 phường gồm, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú (thành phố Tam Kỳ trước kia) nhằm rà soát công tác thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU và chuẩn bị giai đoạn mới phát triển mạnh cho 4 phường.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sơ kết Nghị quyết số 08-NQ/TU (ban hành ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam cũ). Đây là giai đoạn then chốt khi các địa phương này đang trong quá trình chuyển giao vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

“4 phường cần khẩn trương phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết. Báo cáo không chỉ dừng lại ở việc liệt kê số liệu mà phải tập trung phân tích sâu sắc các thời cơ, thách thức, nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm thực tế.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 08 giai đoạn qua là cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng giải pháp phát triển cho cụm đô thị động lực phía Nam thành phố. Mục tiêu là biến khu vực này thành cực tăng trưởng mạnh mẽ của Đà Nẵng trong tương lai”, ông Phan Thái Bình khẳng định.

Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy Quảng Nam với tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Tam Kỳ sẽ hình thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Ảnh: Thanh Dũng

Theo NQ 08 ban hành ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam cũ nhấn mạnh, khu vực Tam Kỳ trước đây đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng sau 15 năm giữ vai trò tỉnh lỵ. Đến nay, địa phương đã đạt 56/59 tiêu chí đô thị loại II và 47/59 tiêu chí đô thị loại I. Hệ thống giao thông kết nối vùng được cải thiện rõ rệt, diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Kinh tế phát triển chưa thực sự bứt phá bền vững; hạ tầng giao thông và hệ thống thoát nước tại một số khu vực thiếu đồng bộ. Hiện còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm, thu nhập bình quân đầu người, dân số toàn đô thị và tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng.

Đại diện phường Quảng Phú và Bàn Thạch tham gia góp ý kiến về tổ chức hội nghị sơ kết NQ 08 của Tỉnh ủy Quảng Nam cũ

Nghị quyết 08 còn nêu rõ, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị loại I, trong đó đến 2025 thành phố Tam Kỳ phấn đấu mở rộng không gian nội thị với quy mô dân số khoảng 170.000 dân; tỷ lệ cấp nước sạch đạt 95%; mật độ cây xanh công cộng đạt 7m²/người và có ít nhất 20 tuyến phố văn minh.

Tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Tam Kỳ sẽ hình thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là một trong những trung tâm lớn đa ngành, đa lĩnh vực của khu vực miền Trung; là đô thị sinh thái, thông minh, văn hóa - lịch sử, gắn với bảo vệ môi trường…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình còn chỉ đạo công tác tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết NQ 08 phải đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức. Các bài tham luận cần nêu rõ “địa chỉ” trách nhiệm và giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò của hệ thống chính trị.

“Kế hoạch trọng tâm thời gian tới là làm sao đến cuối tháng 5/2026 phải tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 08 sau khi thông qua dự thảo tại các hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và các sở, ban ngành…”, ông Phan Thái Bình yêu cầu.