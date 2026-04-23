Không để “chôn vốn” kéo dài, Đà Nẵng yêu cầu tháo gỡ hàng loạt dự án vướng mắc

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 17/4/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công và tháo gỡ vướng mắc các công trình, dự án kéo dài có nguy cơ gây lãng phí.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như quy hoạch thiếu đồng bộ, một số trụ sở, nhà đất công sử dụng kém hiệu quả hoặc bỏ trống; nhiều dự án chậm tiến độ, đội vốn, kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền nâng cao trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu trong quản lý tài sản công và xử lý các dự án tồn đọng. Người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc chậm trễ trong tháo gỡ vướng mắc.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng theo Kết luận số 77-KL/TW trong quý II/2026, đồng thời rà soát các dự án tương tự để đề xuất tháo gỡ.

Dự án Cầu Tam Tiến chậm tiến độ trong thời gian dài. Ảnh: B.X

Đối với tài sản công, Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương rà soát, đề xuất phương án sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí; hoàn thành trong quý II/2026.

Thành phố cũng yêu cầu hoàn thành rà soát, công bố điều chỉnh hoặc hủy bỏ các “quy hoạch treo” không còn phù hợp trong quý III/2026, qua đó tạo quỹ đất và không gian phát triển mới.

Song song đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích hoặc không đưa đất vào sử dụng theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh việc lấy kết quả phòng, chống lãng phí làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, cơ quan, đơn vị, qua đó siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công trên địa bàn.