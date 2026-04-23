Nhịp sống miền Trung

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa là ai?

Công Tâm
23/04/2026 18:11 GMT +7
Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận (cũ) được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 23/4, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 77 về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, Giám đốc Sở Công Thương quyết định bổ nhiệm ông Trần Kiều Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận (cũ) giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

ông Trần Kiều Hưng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa. Ảnh:H.L

Được biết, sau khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ, vị trí Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa (mới) vẫn để trống trong thời gian dài. Trong giai đoạn đó, Sở Công thương phân công một phó giám đốc sở phụ trách điều hành hoạt động của chi cục.

Sau khi hoàn tất quy trình thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền, Sở Công thương đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Trần Kiều Hưng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa.

