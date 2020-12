Chính sách năm 2021 về phí trước bạ khi mua xe ô tô ra sao?

Theo bảng giá xe ô tô mới nhất tháng 12 năm 2020 của hơn 30 hãng xe oto ở Việt Nam: Toyota, Kia, Hyundai, Honda, Mazda, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Infinifi, Isuzu, LandRover, Lexus, Vinfast, Maserati, Mini, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jaguar, UAZ, Jaguar, Ssangyong...

Thị trường ô tô giai đoạn cuối năm sẽ rất sôi động khi đây là lúc các nhà kinh doanh xe bắt đầu đẩy mạnh các chiến dịch bán hàng nhằm đạt doanh số cao. Nhiều ưu đãi cũng xe được đưa ra để kích cầu tiêu dùng. Đáng nói, đây cũng là tháng cuối cùng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp có hiệu lực. Dự đoán, các hãng xe sẽ có thêm nhiều chương trình để đẩy mạnh xe cuối năm 2020.

Theo khảo sát tại một số đại lý Honda trên địa bàn Hà Nội, mẫu CUV 7 chỗ Honda CR-V đang được khuyến mại khoảng 70-80 triệu đồng tùy theo phiên bản. Mức giảm giá này bao gồm khoản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giảm trừ tiền mặt và bộ phụ kiện tặng kèm.

Dù chỉ mới xuất hiện tại đại lý, Ford Everest 2021 đã được hãng khuyến mại 20-75 triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ.

Cụ thể, Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD và Titanium 2.0L AT 4x2 giảm giá 20 triệu đồng. Các phiên bản Ambiente 2.0L AT 4x2 và Ambiente 2.0L MT 4x2 giảm 75 triệu đồng. Tuy nhiên, các đại lý hiện chỉ có sẵn 2 phiên bản Everest Titanium.

Mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ XL7 Suzuki hiện được giảm giá 25 triệu đồng, đi kèm bộ quà tặng bao gồm bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phim cách nhiệt, ghế da và thảm lót sàn.

Song song đó, mức giá thấp nhất được ghi nhận tại đại lý dành cho Suzuki XL7 vào khoảng 545 triệu đồng, giảm 45 triệu đồng so với giá niêm yết