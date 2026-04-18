Lắp điện trang trí, lưới an toàn cầu Bến Thủy 1, nâng tầm mỹ quan, siết chặt an toàn giao thông

Lắp điện trang trí, lưới an toàn cầu Bến Thủy 1, đảm bảo an toàn

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua lại trên cầu Bến Thủy 1 ngày càng gia tăng, đặc biệt là xe máy, phương tiện thô sơ, yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trở nên cấp thiết.

Trên cơ sở đó, dự án lắp đặt hệ thống điện trang trí kết hợp lưới an toàn đã được triển khai theo chỉ đạo của cơ quan quản lý chuyên ngành, với mục tiêu kép: vừa nâng cao mức độ an toàn, vừa cải thiện diện mạo công trình.

Cầu Bến Thủy 1 dài 630,5m, bắc qua sông Lam, nối phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) với xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), được đưa vào sử dụng từ năm 1990. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, công trình được thực hiện trên toàn bộ chiều dài cầu, bao gồm các nhịp bê tông dự ứng lực và nhịp dàn thép, với tổng chiều dài mỗi bên hơn 433m. Điểm đáng chú ý là toàn bộ phương án lắp đặt đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực hiện hữu của cầu.

Hệ lan can mới sử dụng thép ống có độ bền cao, được xử lý chống ăn mòn bằng cách bịt kín hai đầu, giúp tăng tuổi thọ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các thanh đứng được bố trí trùng khớp với vị trí lan can cũ, đảm bảo tính đồng bộ và ổn định lâu dài.

Việc cố định được thực hiện thông qua móc neo và bản mã kẹp kết hợp keo chuyên dụng, hạn chế tối đa tác động cơ học trực tiếp lên kết cấu cầu.

Trong suốt quá trình thực hiện, đơn vị thi công đã bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, tổ chức điều tiết giao thông khoa học, góp phần đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Ảnh: PV

Để tăng cường độ vững chắc theo phương ngang, hệ thống còn được bổ sung các thanh giằng thép chạy dọc, đồng thời thiết kế khe co giãn nhằm thích ứng với biến dạng nhiệt. Ở các khoảng giữa, lưới thép được hàn thành khung và liên kết chắc chắn, góp phần ngăn ngừa nguy cơ tai nạn, đặc biệt là các trường hợp rơi khỏi cầu.

Đáng chú ý, tại một số nhịp đặc biệt, hệ thống được thiết kế dạng mô đun độc lập, cho phép tháo lắp linh hoạt khi cần kiểm tra hoặc bảo trì. Giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn thể hiện sự linh hoạt trong tư duy thiết kế hạ tầng hiện đại.

Ông Trần Danh Nông (trú ở phường Thành Vinh), chia sẻ: “Việc lắp đặt lưới an toàn ở cầu Bến Thủy 1 là rất cần thiết. Công trình không chỉ góp phần đảm bảo an toàn mà còn giúp người tham gia giao thông yên tâm hơn, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu”.

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tạo điểm nhấn đô thị

Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, dự án còn mang đến diện mạo mới cho cầu Bến Thủy 1 thông qua hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại. Các dải đèn LED được lắp đặt dọc theo lan can, tạo hiệu ứng ánh sáng nổi bật khi đêm xuống, góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình.

Hệ thống đèn sử dụng đạt tiêu chuẩn chống nước cao, đảm bảo hoạt động ổn định trong điều kiện mưa gió. Ánh sáng được điều chỉnh ở các mức nhiệt độ màu phù hợp, tránh gây chói lóa hoặc ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Đây là yếu tố quan trọng nhằm cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và an toàn.

Ông Phan Hoàng Hưng (trú tại phường Thành Vinh), chia sẻ: “Việc lắp đặt lưới an toàn kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng tại cầu Bến Thủy 1 là rất thiết thực. Không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, công trình còn giúp cây cầu trở nên nổi bật, khang trang hơn vào ban đêm”.

Theo ông Phan Hoàng Hưng, ở phường Thành Vinh, Nghệ An, việc lắp đặt lưới an toàn ở cầu Bến Thủy 1 là rất cần thiết, góp phần hạn chế rủi ro cho người tham gia giao thông. Ảnh: PV

Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống được lấy từ trạm biến áp công suất lớn, đảm bảo vận hành ổn định và liên tục. Đặc biệt, quá trình lắp đặt được thực hiện bằng keo chuyên dụng thay vì khoan đục, qua đó giữ nguyên hiện trạng kết cấu cầu.

Trong quá trình thi công, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông được triển khai nghiêm ngặt. Đơn vị thi công bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu và lực lượng điều tiết, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lưu thông. Đồng thời, mọi hoạt động đều được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan chức năng.

Công nhân tiến hành lắp đặt giá đỡ, cố định các cấu kiện vào lan can ở cầu Bến Thuỷ 1, bảo đảm độ chắc chắn và an toàn kỹ thuật. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Trọng Bình (công nhân lắp đặt), cho biết: “Dù điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đội ngũ vẫn nỗ lực đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Điều này cho thấy sự quyết tâm trong việc đưa dự án vào vận hành đúng kế hoạch”.

Có thể thấy, dự án lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn ở cầu Bến Thủy 1 không chỉ là giải pháp kỹ thuật đơn thuần mà còn là bước đi chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông gắn với mỹ quan đô thị.

Kỹ thuật giám sát công nhân lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn ở cầu Bến Thủy 1. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Hân - Giám sát Công trình cho biết: “Lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết là giảm thiểu nguy cơ tai nạn, đặc biệt là các sự cố nghiêm trọng từng xảy ra trước đây. Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng giúp cây cầu trở nên nổi bật hơn vào ban đêm, góp phần tạo dấu ấn cho khu vực cửa ngõ giữa hai tỉnh”.

“Về lâu dài, chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo chất lượng vận hành thông qua công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ. Đồng thời, toàn bộ chi phí điện năng và sửa chữa sẽ do đơn vị này chi trả. Công trình cũng được yêu cầu bảo hành tối thiểu 24 tháng, đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho người dân”, Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hân - Giám sát Công trình nhấn mạnh.



