Đánh thức văn hóa đọc giữa không gian phố đi bộ mới ở phía Nam thành phố Đà Nẵng

Ngày hội Sách năm nay không chỉ dừng lại ở các gian hàng trưng bày hay giới thiệu những đầu sách giá trị, mà đã thực sự trở thành một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu. Từ những hoạt động giao lưu văn hóa đọc sôi nổi đến các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tất cả đã tạo nên một bầu không khí rộn ràng, thu hút đông đảo thanh thiếu niên và người dân tham gia.

UBND phường Bàn Thạch (TP. Đà Nẵng) chính thức khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ V, đồng thời ra mắt Tuyến phố đi bộ năm 2026. Ảnh: MT

Điểm nhấn mang tính đột phá của chương trình chính là lễ ra mắt Tuyến phố đi bộ phường Bàn Thạch, đây không chỉ là một công trình hạ tầng mà là một “không gian sinh hoạt cộng đồng mở”, nơi kết nối con người với con người, thúc đẩy du lịch và định hình lối sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tại ngày hội sách ở phường Bàn Thạch. Ảnh: MT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Một trang sách mở ra không chỉ là thêm một hiểu biết, mà còn là thêm một góc nhìn, một chiều sâu suy nghĩ và một cách sống tử tế hơn”.

Theo ông Trương Ngọc Hải, việc tổ chức Ngày hội Sách lần này là minh chứng cho quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường trong việc xây dựng một xã hội học tập, giàu tính nhân văn. Tuyến phố đi bộ mới được kỳ vọng sẽ trở thành “linh hồn” của đời sống văn hóa địa phương.

Lãnh đạo Sở KH&CN Đà Nẵng và lãnh đạo phường Bàn Thạch tham quan các gian hàng sách tại ngày hội. Ảnh: MT

“Chúng tôi mong muốn nơi đây không chỉ là một tuyến phố để đi lại, mà sẽ trở thành nơi người dân gặp gỡ sau những giờ lao động; nơi trẻ em có thể vừa vui chơi, vừa tiếp cận với sách; nơi những giá trị truyền thống và hiện đại hòa quyện. Tuyến phố đi bộ là không gian của cộng đồng, do cộng đồng và vì cộng đồng” ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hải, việc kết hợp giữa văn hóa đọc và không gian phố đi bộ là một bước đi sáng tạo của phường Bàn Thạch. Thành công của mô hình này không chỉ nằm ở sự đầu tư bài bản mà còn phụ thuộc vào ý thức chung tay gìn giữ của mỗi người dân.

Phố đi bộ Bàn Thạch lung linh và thu hút khách đến với ngày khai mạc. Ảnh: MT

Sáng ngày 18/4, ông Nguyễn Hữu Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương cũng đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị để tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa vào dịp 20/4 tới đây.

Hưởng ứng Ngày hội Sách và Văn hóa của thành phố, UBND xã Phú Ninh sẽ chính thức tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng từ ngày 20 đến 22/4. Sự kiện được kỳ vọng là sân chơi văn hóa bổ ích, góp phần lan tỏa tình yêu sách và thói quen đọc trong cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, ngày hội năm nay có quy mô khá lớn với 20 gian hàng và các mô hình trưng bày đặc sắc. Sự kiện quy tụ sự tham gia hiệp lực của nhiều đơn vị như, các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, in ấn và phát hành; các đơn vị văn hóa, truyền thông cùng hệ thống trường học trên địa bàn.

Tại xã Phú Ninh cũng đang tất bật chuẩn bị khai mạc Ngày hội Sách năm 2026

Đặc biệt, ngày hội còn có sự đồng hành của các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội xã, Trường THPT Nguyễn Dục, cùng sự phối hợp liên xã với UBND xã Chiên Đàn và UBND xã Tây Hồ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng khắp.

Bên cạnh đó, còn tổ chức triển lãm tài nguyên thông tin, tranh, ảnh tư liệu kỷ niệm 51 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng; giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; Triển lãm tài nguyên thông tin, tranh ảnh tư liệu kỷ niệm 72 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và tổ chức các gian hàng trưng bày tài nguyên thông tin và thi xếp mô hình sách nghệ thuật…