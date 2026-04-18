Hà Tĩnh phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng học tập suốt đời

Ngày 18/4, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026), góp phần tôn vinh giá trị của tri thức và khơi dậy tinh thần học tập trong cộng đồng.

Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 được tổ chức tại Trường THPT Hà Huy Tập nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Những công trình như “Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương” hay “Trôtxkit và phản cách mạng” không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn cho thấy vai trò của việc đọc, nghiên cứu và tích lũy tri thức trong quá trình hình thành tư duy lãnh đạo.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là dịp để mỗi người nhìn nhận sâu sắc hơn về giá trị của việc đọc sách trong việc rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nhận thức và nuôi dưỡng tinh thần cống hiến.

Việc tiếp nhận thông tin thiếu chọn lọc, thiếu kiểm chứng dễ dẫn đến tình trạng “biết nhiều mà hiểu ít”, ảnh hưởng đến năng lực tư duy phản biện và khả năng phân tích của người đọc.

Các gian trưng bày giới thiệu nhiều đầu sách phong phú, đa dạng về chủ đề, trong đó nổi bật là các ấn phẩm, cuốn sách hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Hà Tĩnh hướng tới việc khẳng định lại giá trị bền vững của sách truyền thống, đồng thời khuyến khích việc khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Mục tiêu không chỉ là duy trì thói quen đọc mà còn xây dựng kỹ năng đọc thông minh, biết chọn lọc và sáng tạo nội dung từ sách, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Để văn hóa đọc thực sự trở thành động lực phát triển xã hội, Ban tổ chức đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, việc xây dựng hệ thống thư viện thông minh, thư viện số và triển khai các xe thư viện lưu động được xem là hướng đi quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sách cho người dân ở mọi khu vực.

Bên cạnh đó, các hoạt động quyên góp sách cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay còn có sự tham gia của 6 đơn vị với 6 gian trưng bày, triển lãm sách.

Song song với đó, các hội thảo chuyên đề gắn với tư tưởng, sự nghiệp của các danh nhân quê hương cũng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đây là cách tiếp cận vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã chính thức phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh, sinh viên và người dân thể hiện niềm đam mê đọc sách, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực của văn hóa đọc trong xã hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa cũng đã diễn ra tại sự kiện như dâng hương tại tượng đài Tổng Bí thư Hà Huy Tập; trao tặng sách cho Trường THPT Hà Huy Tập và Trường Tiểu học Hương Xuân; trao tặng tủ sách điện tử từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng với đó là nhiều phần quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, chương trình góp phần lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời xây dựng môi trường học tập thân thiện, sáng tạo.

Đại diện học sinh Trường THPT Hà Huy Tập cũng chia sẻ những suy nghĩ về việc phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, thể hiện nhận thức rõ ràng về vai trò của tri thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống hiếu học.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh, việc gắn Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc với chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập mang ý nghĩa sâu sắc.

Không chỉ là dịp tôn vinh một nhà lãnh đạo kiệt xuất, sự kiện còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời theo tấm gương của đồng chí, hướng tới xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện: thông minh, nhân ái, sáng tạo và hội nhập.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức đã tiến hành tham quan và chấm điểm các gian hàng trưng bày tại triển lãm sách. Hoạt động này không chỉ tạo không gian trải nghiệm phong phú mà còn góp phần quảng bá sách, khuyến khích thói quen đọc trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập có ý nghĩa đặc biệt. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của tri thức và ý chí vươn lên. Từ một người con của làng quê Kim Nặc, Hà Tĩnh, đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều tác phẩm lý luận và chính luận có giá trị.



