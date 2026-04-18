Doanh nhân Hàn Quốc được tôn vinh “Công dân danh dự TP. Huế”

Chiều 17/4, UBND TP. Huế tổ chức trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự TP. Huế” cho ông Kang Bong Jun - Tổng Giám đốc Công ty TNHH SMC Huế, quốc tịch Hàn Quốc.

Hoạt động tôn vinh "Công dân danh dự TP. Huế" cho ông Kang Bong Jun nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang trao giấy chứng nhận "Công dân danh dự TP. Huế" cho ông Kang Bong Jun.

Theo UBND TP. Huế, trong quá trình sinh sống và hoạt động tại địa phương, ông Kang Bong Jun đã có nhiều đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ quy hoạch đô thị, xúc tiến đầu tư đến an sinh xã hội và hợp tác quốc tế.

Ông Kang Bong Jun từng tham gia các dự án quan trọng như điều chỉnh quy hoạch chung TP. Huế giai đoạn 2011 - 2024; xây dựng quy hoạch chi tiết bờ sông Hương và tuyến đường đi bộ hai bên bờ sông giai đoạn 2015 - 2017. Đây là những dự án có ý nghĩa lớn trong việc chỉnh trang đô thị, phát huy giá trị cảnh quan và nâng tầm hình ảnh đô thị Huế.

Bên cạnh đó, ông còn hỗ trợ kết nối, tổ chức nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh Huế đến với du khách và chuyên gia quốc tế thông qua các sự kiện như diễn đàn quốc tế, Festival Nghề truyền thống Huế, Festival Âm nhạc quốc tế Huế. Đồng thời, ông góp phần thúc đẩy các chuyến bay charter kết nối sân bay quốc tế Phú Bài với sân bay quốc tế Incheon, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu du lịch và đầu tư giữa Huế với Hàn Quốc.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, ông Kang Bong Jun đã kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia giảng dạy các lĩnh vực 3D, AR, VR cho sinh viên tại Huế, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ mới cho nguồn nhân lực trẻ của địa phương.

Không chỉ đóng góp trong phát triển kinh tế, ông còn tích cực đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, ông tài trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 100 hộ đồng bào Cơ Tu và hỗ trợ các hộ dân có thu nhập thấp vùng Nam Đông và A Lưới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp bền bỉ và thiết thực của ông Kang Bong Jun đối với sự phát triển của thành phố. Ông Trần Hữu Thùy Giang bày tỏ mong muốn ông Kang Bong Jun tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng Huế phát triển theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế.

Bày tỏ xúc động khi được nhận danh hiệu Công dân danh dự TP. Huế, ông Kang Bong Jun gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và nhân dân TP. Huế, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Huế và các đối tác Hàn Quốc trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, công nghệ cao, du lịch và phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.