Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành quy hoạch xây dựng các xã phía Tây trong năm 2026

Chiều 18/4, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã làm việc với một số xã ở phía Tây để nghe báo cáo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.

Các xã phía Tây cần khắc phục vướng khó để hoàn thành quy hoạch xây dựng trong năm 2026. Ảnh minh hoạ (ĐX)

Thông tin về công tác lập quy hoạch, lãnh đạo chính quyền các xã Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Măng Ri, Đăk Plô, Đăk Môn cho biết, đang thực hiện lấy ý kiến đối với hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung của địa phương, trước khi tổ chức thẩm định.

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi thị sát hiện trường, gỡ vướng 3 dự án khu đô thị, khu dân cư

Xã Tu Mơ Rông đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang tiến hành khảo sát, lập đồ án, dự kiến hoàn thành trong cuối quý II/2026, đến đầu quý III/2026; xã Ngọc Linh phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Xã Xốp đã hoàn thiện việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, đang tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ; xã Đăk Long đang thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chung….

Trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng, theo chính quyền địa phương công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng….được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, như thông qua họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép trong các cuộc họp dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng. Ảnh: UBND tỉnh

Các công trình, dự án đầu tư công được UBND các xã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị liên quan; thực hiện giám sát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Công tác quản lý trật tự xây dựng thực hiện theo phân cấp, phân công cụ thể người phụ trách; thường xuyên kiểm tra địa bàn và tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất (khi cần thiết).

Bên cạnh kết quả phần việc đã và đang thực hiện, các địa phương đề nghị cấp thẩm quyền Quảng Ngãi quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông và các công trình đã hư hỏng.

Hiện trường 1 dự án đang triển khai tại 1 xã phía Tây Quảng Ngãi. Ảnh: UBND tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện lập quy hoạch; bổ sung nguồn vốn cho các công trình và dự án, đặc biệt là các công trình đang bị ảnh hưởng bởi biến động giá vật liệu xây dựng…

Cùng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã có những chỉ đạo cụ thể cho chính quyền các xã trong thời gian đến.

Trong đó đáng chú ý là yêu cầu các địa phương khắc phục khó khăn, đẩy tiến độ thực hiện; kịp thời rà soát, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp…để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026.

Đại diện chính quyền các xã phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBND tỉnh

Trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, phải xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình cấp thiết.

Đối với các dự án đang triển khai, cần đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý, không để tồn đọng kéo dài…