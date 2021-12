Choáng ngợp với chuỗi tiện ích chuẩn quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn

Sống đúng gu, trải nghiệm đúng tầm với chuỗi tiện ích chuẩn quốc tế tại The Sailling Quy Nhơn.

Là dự án được nhiều nhà đầu tư "chọn mặt gửi vàng", The Sailing Quy Nhơn ghi dấu ấn bởi hệ thống tiện ích hiện đại chuẩn quốc tế, thiết kế độc đáo cùng những trải nghiệm tuyệt vời cho một kỳ nghỉ 5 sao đẳng cấp.

Thị trường "khát" những sản phẩm có "gu"

Thích ứng trong bối cảnh mới, khi nhu cầu tận hưởng, trải nghiệm nghỉ dưỡng ngày càng cao, nhà đầu tư cũng trở nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm với các tiêu chí về chất lượng, an toàn được đưa lên hàng đầu. Theo đó, những dự án sở hữu hệ sinh thái - tiện ích phong phú, pháp lý minh bạch, tại các điểm đến mới nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới đầu tư.

The Sailing Quy Nhơn hút nhà đầu tư với chuỗi tiện ích hiện đại, đẳng cấp.

Mặc dù nhu cầu về căn hộ cao cấp càng tăng cao. Song, số lượng luôn phải đi đôi với chất lượng, những dự án sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp, với gu thẩm mỹ riêng biệt được nhiều nhà đầu tư săn đón. Một địa điểm nghỉ dưỡng được đánh giá là đẳng cấp không chỉ nhờ hình thức sang trọng, hào nhoáng mà còn được đánh giá ở bề sâu – là chính những trải nghiệm quý giá, đem đến sự hài lòng cho khách hàng khi lựa chọn những căn hộ sang trọng làm nơi an cư.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhịp sống hiện đại, với rất nhiều áp lực công việc như hiện nay, thì nhu cầu được trải nghiệm một không gian sống sang trọng, yên bình, thư thái, với hệ tiện ích đa dạng, hiện đại, đề cao giá trị của sự nghỉ ngơi, thư giãn càng là tiêu chí tiên quyết của khách hàng khi lựa chọn căn hộ.



Tiện ích hiện đại cho những trải nghiệm xứng tầm.

Với vị thế đắc địa bậc nhất khi vừa sát biển vừa nằm tại trung tâm thành phố, The Sailing Quy Nhơn thu trọn vào tầm mắt không gian tuyệt mỹ thắng cảnh của biển thiên đường. Đồng thời, đánh dấu cột mốc là căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại trung tâm phố biển sở hữu pháp lý vĩnh viễn, khẳng định giá trị thương hiệu bất động sản "hàng hiệu" chuẩn quốc tế.

Sở hữu 3 mặt tiền đắt giá tại đường Lê Duẩn, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, cư dân The Sailing Quy Nhơn được thừa hưởng những ưu thế vượt trội nhờ vị trí "một bước chân, ngàn tiện ích". Từ dự án cư dân dễ dàng kết nối với các cơ quan hành chính, kinh tế quan trọng và nhiều điểm văn hoá, du lịch nổi tiếng như: Quảng trường tượng đài Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Sinh Sắc, quảng trường biển trung tâm thành phố, tháp đôi Chăm-Pa, …

Sống chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao giữa lòng phố biển

Với mục tiêu thay đổi diện mạo Quy Nhơn trên bản đồ du lịch thế giới, chủ đầu tư Đô Thành dành nhiều tâm huyết cho The Sailing khi đầu tư chuỗi tiện ích hiện đại và cao cấp bậc nhất, kiến tạo nên chuẩn mực nghỉ dưỡng mới tại phố biển Quy Nhơn.

Nhắc đến The Sailing Quy Nhơn, không thể không nhắc đến hệ thống tiện ích độc quyền chỉ có ở những bất động sản hàng hiệu như: hồ bơi vô cực, bể bơi 4 mùa, trung tâm trị liệu sức khỏe, Spa đẳng cấp, cùng Book & Cafe Sation, khu Karaoke theo chủ đề đầu tiên tại Việt Nam… tạo nên không gian sống thời thượng với toàn bộ hệ thống tiện ích và đặc quyền dịch vụ được thiết kế riêng biệt cho giới thượng lưu.

Đặc biệt, dưới sự quản lý, vận hành trực tiếp của Wyndham, thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, The Sailing Quy Nhơn sẽ đong đầy trải nghiệm của những thượng khách bằng những đặc quyền độc nhất, đảm bảo chuyến nghỉ dưỡng vừa đủ tiện nghi xa xỉ, vừa đủ riêng tư tinh tế cho những chủ nhân xứng tầm.

Trung tâm thương mại sầm uất từ tầng 1- tầng 5 thỏa mãn mọi nhu cầu của cư dân.

Với thiết kế hình cánh buồm vươn sóng ra khơi độc đáo, The Sailing Quy Nhơn chính là biểu tượng mới của thành phố biển, mang dấu ấn của phong cách sống thượng lưu đẳng cấp, một điểm đến đa điểm chạm với tổ hợp hơn 20 tiện ích cao cấp, nơi kiến tạo kỳ nghỉ thượng lưu đắt giá mà ai cũng mong một lần được trải nghiệm. Dự án mang tới môi trường sống hiện đại bởi hệ tiện ích "all-in-one" đẳng cấp với điểm nhấn nổi bật là khu thương mại dịch vụ, shophouse nhộn nhịp từ tầng 1 đến tầng 5 giữa 2 toà tháp, bể bơi ngoài trời và rooftop bar hiện đại trên nóc tầng thượng, khu phố đi bộ nội khu hiện đại, nhà trẻ chất lượng cao nằm ngay bên trong tòa nhà… giúp thỏa mãn mọi nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ của cư dân.



Tại The Sailing Quy Nhơn, chủ đầu tư không chỉ mang đến tổ hợp tiện ích nội khu cao cấp với trung tâm thương mại, bể bơi chân mây, phòng Gym, Spa, Kid club…mà còn dành đến 2.240m2 để trồng cây, điều hòa không khí, mang tới khoảnh xanh tươi mát cho cư dân.… Cùng với đó, thiết kế 2 tầng hầm liên thông với tổng diện tích hơn 20.000 m2 dành riêng cho đỗ xe mang lại sự thuận tiện bậc nhất cho sinh hoạt của cư dân dự án.

Đặc biệt tại sự án, chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng hệ thống trường học quốc tế giúp con em cư dân có điều kiện học tập và phát triển tốt nhất. Ngoài ra, điểm nhất trong chuỗi tiện ích hiện đại tại The Sailing Quy Nhơn chính là công viên ánh sáng nằm ngay trung tâm khu căn hộ - đại diện cho một cộng đồng cường thịnh được mô phỏng cách điệu với những đường đi uốn lượn quanh thảm cỏ, những cây cổ thụ vươn tán lá che phủ không gian. Công viên với nghệ thuật sắp đặt ánh sáng giúp tăng tính thẩm mỹ và mang đến cảm giác dễ chịu, thư thái cho cư dân ngay khi đặt chân đến. Ngoài ra, dự án được trang bị hệ thống giám sát an ninh 24/24; hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại đạt chuẩn quốc tế, mang tới sự an tâm tuyệt đối cho cộng đồng cư dân.

Sở hữu vị thế đắc địa với tầm nhìn panora view biển cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp, The Sailing Quy Nhơn mang đến cho khách hàng trải nghiệm chân thực nhất về chuẩn mực sống thượng lưu giữa lòng phố biển. The Sailing Quy Nhơn chính là tổ ấm để trở về, là nơi để tận hưởng cuộc sống và thả hồn mình vào thiên nhiên, nơi mỗi từng khoảnh khắc sống là một trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực.

Cộng hưởng những lợi thế của một dự án mang biểu tượng thịnh vượng tại Quy Nhơn và dấu ấn của thương hiệu quản lý đẳng cấp quốc tế, The Sailing đang vươn mình trở thành điểm đến đầy sức hút, đồng thời tạo được cú hích quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại thành phố biển giàu sức đột phá.