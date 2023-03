Chủ tịch GELEX Nguyễn Hoa Cương bất ngờ xin từ nhiệm

Chủ tịch Nguyễn Hoa Cương HĐQT GELEX có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Ông Cương đã có nhiều năm gắn bó với GELEX qua các giai đoạn phát triển.

Công ty CP Tập đoàn GELEX (mã GEX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023, dự kiến tổ chức vào 26/4 tới đây.

Đáng chú ý, theo các tài liệu vừa công bố, hai thành viên Hội đồng quản trị của GELEX là Chủ tịch Nguyễn Hoa Cương và Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Tiếu đã có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đây là những vị lãnh đạo có nhiều năm gắn bó với GELEX qua các giai đoạn phát triển.

GELEX sẽ không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế cho các thành viên từ nhiệm. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến điều chỉnh từ 07 thành viên còn 05 thành viên.

Chủ tịch Nguyễn Hoa Cương HĐQT GELEX có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Ông Cương đã có nhiều năm gắn bó với GELEX qua các giai đoạn phát triển.

Nguyễn Hoa Cương sinh năm 1961, làm thành viên HĐQT của GELEX từ hơn một thập kỷ. Ngoài ra, ông Cương còn là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP KIP Việt Nam.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 1/2018, ông Cương liên tục ngồi ghế Chủ tịch GELEX.

Từ tháng 8/1996 đến nay, ông Cương giữ nhiều chức vụ cấp cao tại Công ty TNHH SAS-CTAMAD như Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên.

SAS-CTAMAD là doanh nghiệp liên doanh giữa Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM) và SAS Trading - một thành viên của Tập đoàn TCC của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi. Đây cũng chính là công ty sở hữu khách sạn 5 sao Melia Hà Nội và tòa nhà văn phòng HCO. Liên tiếp trong nhiều năm, đại hội cổ đông của GELEX đều được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội.

Từ tháng 10/2017 đến nay, ông Cương là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KIP Việt Nam.

Từ năm 2011 đến tháng 9/2016, ông là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM).

Từ năm 2014 đến 2016, ông Cương là Chủ tịch HĐQT Công ty Dây đồng Việt Nam.

Đến tháng 8/2020, ông Cương thay thế ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) vị trí Chủ tịch HĐQT GELEX.

GELEX lên kế hoạch lãi trước thuế hơn 1.200 tỷ đồng

Theo tài liệu vừa công bố, năm 2023, GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.272 tỷ đồng, bằng lần lượt 117% và 61% so với thực hiện 2022.

Năm 2023, thông qua Điện lực GELEX, Tập đoàn định hướng tiếp tục giữ và tăng trưởng thị phần trong nước với các mặt hàng chiến lược, đồng thời, từng bước phát triển mở rộng ra thị trường nước ngoài phù hợp.

Đặc biệt, công tác R&D, tối ưu hóa sản xuất, hợp tác với các đối tác lớn để sản xuất sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao, phù hợp nhu cầu thị trường là một trong những mục tiêu quan trọng.

Đồng thời, các đơn vị trên toàn hệ thống sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tinh gọn bộ máy/nhân sự, tăng cường quản trị rủi ro… để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế, hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững.

Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex đạt 32.090 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2021 và đạt 89% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận gộp năm 2022 của doanh nghiệp đạt 6.458 tỷ đồng, tăng 48%, biên lợi nhuận gộp cũng tăng lên mức 20% so với 15% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 2% so với 2021 và đạt 80% kế hoạch năm 2022 mà tập đoàn đặt ra.