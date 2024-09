Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT CTCP Thế giới di động (HoSE: MWG) đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Theo thông báo, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/9 đến ngày 8/10 theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.



Nếu giao dịch thành công, ông Tài sẽ giảm sở hữu tại Thế giới di động từ 33,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,287% xuống còn gần 32,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,219%.

Động thái bán ra của Chủ tịch Thế giới di động diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu MWG khá tích cực. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/9, cổ phiếu MWG giảm 1% xuống mức 69.100 đồng/cp. Thanh khoản sôi động với gần 4,5 triệu đơn vị khớp lệnh.

Nếu tính từ vùng giá 43.140 đồng/cp tại thời điểm đầu năm 2024, thị giá cổ phiếu MWG đã tăng hơn 60% sau 9 tháng.

Còn ở mức giá đóng cửa phiên ngày 5/9, ước tính ông Tài sẽ thu về khoảng 69,1 tỷ đồng từ việc bán bớt cổ phiếu MWG như đã đăng ký.

Trích thông báo từ CTCP Thế giới di động.

Hồi tháng 6/2024, Chủ tịch HĐQT Thế giới di động cũng đã hoàn tất bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG, ước tính thu về khoảng 126 tỷ đồng.



Diễn biến cổ phiếu MWG trong 1 năm qua. Nguồn: Fireant.vn.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần 76.541 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Như vậy, MWG đã hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 125.000 tỷ đồng).

Trong cơ cấu doanh thu, Điện máy Xanh chiếm tỷ trọng cao nhất với 46,2%, xếp sau là Bách hóa xanh 30,1%, Thế giới di động (gồm cả Topzone) 20,9% và cuối cùng là mảng khác.

Doanh thu thuần và cơ cấu doanh thu (nguồn: MWG)

Xét theo chuỗi cửa hàng, lũy kế 7 tháng, chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh có tổng doanh thu đạt 51.300 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Về chuỗi bách hóa xanh, lũy kế 7 tháng đầu năm, chuỗi cửa hàng này ghi nhận doanh thu đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7, doanh thu đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng gần 28% so với tháng cùng kỳ và tăng nhẹ so với tháng liền trước. Cả 2 ngành hàng tươi sống và FMCG đều duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 7/2023.

Doanh thu bình quân trong tháng 7 ghi nhận đạt 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.