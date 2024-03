Chủ tịch Sudico nói gì về việc chậm trễ trả cổ tức cho cổ đông?

Ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Sudico cho biết, kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông đã được lập và dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt của các năm 2016-2017 trước 31/12/2024.

Sudico sẽ phát hành hơn 126 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Ngày 20/3, Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị & KCN Sông Đà (Sudico; HoSE: SJS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ).

Theo đó, các cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất 858 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, tăng lần lượt 60,1% và 38,3% so với thực hiện năm 2023. Trong đó Sudico mẹ đặt mục tiêu 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến từ 10-15%.

Đại hội cũng nhất trí về phương án phát hành 126,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ tăng lên 110%. Trong đó, có hai phương thức phát hành cổ phiếu: thứ nhất là phát hành 29,86 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ năm 2018 đến 2021 và thứ hai là phát hành 96,27 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ tăng là 84%. Nguồn vốn cho việc phát hành này sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và từ thặng dư vốn cổ phần. Sau khi phát hành, Sudico dự kiến tăng vốn điều lệ từ 1.148 tỷ đồng lên 2.411 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Sudico

Cổ đông cũng thông qua tờ trình về việc đổi tên công ty. Theo lãnh đạo công ty, việc thay đổi tên và chuyển địa chỉ sẽ mang lại sự thuận tiện và đáp ứng đúng yêu cầu công việc. Sudico kỳ vọng sẽ xây dựng một thương hiệu mới và mang đến một hình ảnh mới trên thị trường bất động sản Việt Nam và quốc tế.

Việc lựa chọn tên mới và địa chỉ trụ sở mới đã được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định vào thời điểm phù hợp. Đồng thời, công ty sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi văn phòng đến địa chỉ mới là số 105 Chu Văn An, Hà Đông và tiến hành kiện toàn cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

Tình hình triển khai các dự án của Sudico

Tại phiên thảo luận, nhiều cổ đông công ty đã đặt câu hỏi cho lãnh đạo Sudico xoay quanh câu chuyện tiến độ các dự án và quỹ đất khủng mà Sudico đang nắm giữ.

Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch HĐQT và là Chủ tọa đại hội cho biết, hiện Sudico có các dự án: Nam An Khánh, Nam An Khánh mở rộng, Văn La, Hòa Hải-Đà Nẵng, Ngọc Vừng - Quảng Ninh, Thịnh Lang - Hòa Bình. Hiện trạng chi tiết:

Dự án Nam An Khánh: Đã hoàn thành cơ bản hạ tầng nhưng hạ tầng xã hội, các công trình công cộng dịch vụ chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý nên chưa triển khai đầu tư được. Việc chậm trễ này là do nhà nước đang rà soát các thủ tục pháp lý rất chặt chẽ và thêm nhiều quy định mới. Trên thực tế, dự án Nam An Khánh có quy hoạch tốt hơn, mật độ dân số thấp, cảnh quan quan xanh, sạch nhưng giá bán vẫn thấp hơn giá các dự án lân cận vì chưa đủ hạ tầng xã hội, không thu hút được người dân về ở.

Vì vậy, mặc dù dự án Nam An khánh có nhiều sản phẩm đã đủ điều kiện để bán nhưng Sudico chủ trương xây dựng xong các công trình hạ tầng xã hội mới bán để đạt doanh thu cao nhất. Tổng diện tích thương phẩm còn lại chưa kinh doanh tại các dự án khoảng 38ha bao gồm nhà ở thấp tầng, đất cao tầng và đất hỗn hợp, chưa bao gồm các diện tích công trình hạ tầng, đất cao tầng và đất hỗn hợp, chưa bao gồm các diện tích công trình hạ tầng xã hội, công cộng dịch vụ.

Về tiến độ triển khai: Dự án Nam An Khánh bao gồm nhiều dự án thành phần, mỗi dự án thành phần lại đòi hỏi nhiều thủ tục pháp lý nên chưa thể đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư.

Dự án Nam An Khánh phần mở rộng: Đang triển khai các thủ tục để thực hiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng.

Dự án Hòa Hải: Đã kết thúc việc tranh chấp với Land Hà Hải, đang tri khai làm quy hoạch 1/500, dự kiến hoàn thành trong khoảng 6 tháng.

Dự án Ngọc Vừng: Đang triển khai làm QH 1/500, dự án này đang vướng các thủ tục về đất rừng và di sản. Dự kiến hoàn thành QH 1/500 trong năm nay

Dự án Văn La: Sudico đang tập trung thúc đẩy nhanh việc triển khai đầu tư tại dự án Nam An Khánh. Tuy nhiên, các thủ tục chuẩn bị đầu tư vẫn chưa hoàn tất vì có thêm nhiều quy định mới. Việc hạ ngầm đường điện, điều chỉnh quy hoạch cũng bị chậm vì lý do khách quan. Mục tiêu là sẽ khởi công đầu tư xây dựng năm 2024 và có dòng tiền từ dự án này vào cuối năm nay, nếu thuận lợi có thể ghi nhận doanh thu trong năm 2024.

Dự án Tiến Xuân: Đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định của nhà nước. Dự án chậm triển khai là do các yếu tố khách quan nên không có nguy cơ bị thu hồi. Sudico đang chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới về ý tưởng quy hoạch phục vụ công tác lập quy hoạch 1/500. Dự kiến hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn trong quý II/20224. Dự án đang triển khai rất thuận lợi vì được sự ủng hộ của địa phương và thành phố.

Về việc trả cổ tức và tăng vốn

Trả lời cổ đông về việc thanh toán cổ tức, Chủ tịch Sudico Đỗ Văn Bình cho biết, Sudico chưa trả cổ tức các năm trước nhìn ở một góc độ nào đó là vấn đề xấu nhưng việc nợ cổ tức cũng có những lý do bất khả kháng: dòng tiền thu được phải bù đắp lỗ từ các năm trước.

Việc thoái vốn nhà nước bị kéo dài nên phải giữ nguyên hiện trạng không đẩy mạnh kinh doanh và đầu tư do đó thiếu hụt nguồn tiền; từ khi thoái vốn xong đã có kế hoạch trả cổ tức thì năm 2023 phải thu xếp khoản tiền 593 tỷ truy thu ở dự án Nam An Khánh. Khoản tiền này bắt buộc phải trả ngay vì nếu không trả thì tất cả các thủ tục chuẩn bị đầu tư tại các dự án đều bị ách tắc không được giải quyết bởi các cơ quan chức năng. Tất cả những lý do đó đã làm chậm lại việc trả cổ tức cho cổ đông.

"Kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông đã được lập và dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt của các năm 2016-2017 trước 31/12/2024. Việc tăng vốn cũng không thực hiện được trong năm qua vì lý do nợ cổ tức nên không được cơ quan chức năng duyệt phương án tăng vốn", ông Đỗ Văn Bình nói.