Chứng khoán An Bình tạm dừng chào bán cổ phiếu, liệu có gì bất thường?

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS; UPCoM: ABW) vừa công bố dừng đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng dù đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào giữa tháng 4/2024.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Chứng khoán ABS đã thông qua việc tạm dừng triển khai chào bán gần 10,12 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Lý do được ABS đưa ra là nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, tăng tính thành công của đợt chào bán khi triển khai tại một thời điểm khác thuận lợi hơn.

Động thái này diễn ra ngay sau khi HĐQT ABS thông qua việc triển khai và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trong tháng 6.

(nguồn: ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Chứng khoán An Bình)

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức vào tháng 4/2024, Chứng khoán An Bình đã được thông qua kế hoạch phát hành 10,11 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để thu về 101,15 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ dành 50% vốn phát hành cho hoạt động margin và 50% còn lại cho hoạt động tự doanh.

Như vậy, chỉ sau khoảng 4 tháng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Chứng khoán An Bình đã phải dừng lại kế hoạch huy động thêm vốn.

Cũng trong ĐHĐCĐ thường niên, ban lãnh đạo ABS cũng đưa ra chủ trương sẽ chuyển từ sàn UPCoM lên HoSE. Thời gian cụ thể không được Công ty đề cập tới.

Chứng khoán An Bình báo lãi cao nhất 10 quý

Về kết quả kinh doanh quý II/2024, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 66,7% lên 108,2 tỷ đồng.

Mảng tự doanh ghi nhận "thắng đậm" khi tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 18,8% lên 34,1 tỷ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng hơn 165% lên 12,2 tỷ đồng và lãi từ cho vay và phải thu tăng 88,8% lên 30,4 tỷ đồng.

Cuối cùng, Chứng khoán An Bình báo lãi trước và sau thuế tăng lần lượt 260% và 250% lên mức 49,7 tỷ và 39,9 tỷ đồng - đây cũng là quý ghi nhận mang về mức lãi cao nhất trong vòng 10 quý trở lại đây (kể từ quý IV/2021).

(nguồn: BCTC các quý, Etime tổng hợp)

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động của Chứng khoán An Bình đạt 184,4 tỷ đồng, tăng gần 45% so với nửa đầu năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 70,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 56,6 tỷ đồng; cả 2 đều tăng hơn 83% so với kết quả thực hiện được nửa đầu năm trước.

Trong năm 2024, Chứng khoán An Bình lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 384 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 125 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Công ty chứng khoán này đã thực hiện hơn 48% kế hoạch doanh thu và hơn 56% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 28/8, giá cổ phiếu ABW hiện đang đứng ở mức tham chiếu 9.000 đồng/cổ phiếu.