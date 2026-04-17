Chứng khoán hôm nay mới nhất 17/4: Dòng tiền cục bộ, VN-Index chịu áp lực vùng 1.850 điểm

Phiên vừa qua (17/4), thị trường có sự phân hóa ở các chỉ số trong đó chỉ số VN-Index đang có quán tính tăng mạnh thứ 4 liên tiếp nhờ động lực ở nhóm vốn hóa lớn. Đóng cửa, chỉ số VN-Index +1,07%, VN30 +0,9%, HNX-Index +1,49%. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 27.961 tỷ đồng giảm nhẹ so với phiên liền trước.

VIC tiếp tục có công lớn nhất khi đóng góp tới 20,14 điểm vào đà tăng của chỉ số, theo sau bởi VHM với mức đóng góp 5,32 điểm. Ngoài ra, VJC 6,83%, VCB 1,01%, HVN 2,46% cũng đóng góp vào đà tăng. Ngược lại, các mã kìm hãm chỉ số gồm có VCB -0,89 điểm, CTG -0,74 điểm và GVR -0,68 điểm.

Một số mã có mức tăng đáng chú ý hôm nay như BFC 6,9%, TMT 6,8%, CDC 4,56%, KBC 4,95% có diễn biến đáng chú ý.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với tổng giá trị khoảng 1.130 tỷ VNĐ chủ yếu tại FPT 524 tỷ, VHM 463 tỷ, HCM 118 tỷ. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại VIC 465 tỷ, SSI 235 tỷ, HPG 76 tỷ.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 17/4: Áp lực tăng dần khi VN-Index tiến lên vùng 1.850 điểm

Theo chuyên gia Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index tiếp tục mở rộng đà tăng mặc dù độ rộng thị trường thu hẹp. Đồng thời, diễn biến phân hóa đang diễn ra trong đó đà tăng tập trung ở nhóm Vingroup, Nhựa, Phân bón trong khi nhóm Tài chính điều chỉnh.

Đồng thời, áp lực bán ở các mã giảm cũng không mạnh cho thấy cung giá thấp được hấp thụ tốt. Các nhóm ngành có thể luân phiên nhau giúp giữ nhịp cho chỉ số. Theo đó, chỉ số VN-Index sẽ biến động hẹp và các nhịp điều chỉnh nếu có sẽ được hỗ trợ tại MA5 phiên (tương ứng 1.783 điểm).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), chuyên gia cho rằng, thị trường đang trong giai đoạn phân hóa, nhà đầu tư nên chú ý vào từng cổ phiếu trong đó quan sát mua vào ở nhịp điều chỉnh nhẹ sắp tới các mã đang điều chỉnh trong xu hướng tăng hoặc những cổ phiếu điều chỉnh nhưng vẫn giữ được mức thấp nhất 52 tuần.

Còn Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, VN-Index duy trì đà tăng với thanh khoản cải thiện, phản ánh dòng tiền đang quay lại, tuy nhiên, áp lực rung lắc có thể xuất hiện khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự mạnh quanh 1.850 điểm và đối mặt với hoạt động chốt lời.

Dù xu hướng tăng vẫn được giữ vững nhờ vận động phía trên các đường trung bình, dư địa tăng ngắn hạn không còn quá rộng và thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Nhà đầu tư cân nhắc ưu tiên thận trọng, hạn chế mua đuổi và có thể chốt lời từng phần, chờ các nhịp điều chỉnh hợp lý để giải ngân trở lại, tập trung vào cổ phiếu còn nền tích lũy và tận dụng vùng hỗ trợ để tối ưu điểm mua.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm hơn 19 điểm, qua đó tiếp tục củng cố xu hướng đi lên trong ngắn hạn. Thanh khoản thị trường duy trì xấp xỉ so với phiên trước, phản ánh lực mua chủ động vẫn đang được giữ vững và chưa có dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, diễn biến tăng điểm phần lớn đến từ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu VIC, VHM và VPL, khi riêng nhóm này đã đóng góp hơn 27 điểm vào mức tăng chung của chỉ số. Điều này cho thấy dòng tiền hiện tại vẫn mang tính cục bộ, tập trung vào một số mã trụ cột, thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Diễn biến này phần nào cũng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đồng thời đặt ra nghi vấn về tính bền vững của nhịp tăng hiện tại.

Dù vậy, trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng tới các vùng kháng cự quan trọng tại 1.850 điểm, thậm chí xa hơn là mốc 1.900 điểm nếu lực cầu được duy trì ổn định và có sự cải thiện về độ lan tỏa của dòng tiền.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng nhấn mạnh sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường. Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng như RSI tiếp tục phát đi tín hiệu khả quan khi duy trì hướng lên tiến sát vùng quá mua, đồng thuận với việc chỉ báo MACD nới rộng khoảng cách với đường tín hiệu, củng cố thêm sức mạnh cho phe mua.

Ở khung đồ thị giờ , mặc dù thị trường xuất hiện nhịp rung lắc, đường RSI nhìn chung vẫn giữ được đà hướng lên, kết hợp cùng chỉ báo MACD chưa cho dấu hiệu đảo chiều, qua đó cho thấy lực bán chốt lời ngắn hạn chưa ảnh hưởng nhiều đến đà tăng của chỉ số.

Với cấu trúc kỹ thuật vẫn đang ủng hộ cho xu thế tăng điểm, VN-Index được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua nhịp lình xình hiện tại để tiếp tục quán tính tăng giá tiến lên đến vùng 1.850 – 1.880 điểm.

Lộ diện CTCK đầu tiên báo lỗ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt thông tin, trong quý I, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty cho biết lợi nhuận âm khoảng 30 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Nguyễn Miên Tuấn, nguyên nhân chính khiến công ty thua lỗ đến từ việc phải tăng trích lập dự phòng cho danh mục tự doanh trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực giai đoạn đầu năm.

Các yếu tố bên ngoài như biến động địa chính trị, xung đột Trung Đông cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả đầu tư.

Ban lãnh đạo cũng cho biết thị trường năm nay đối mặt với nhiều áp lực, trong đó có mặt bằng lãi suất gia tăng. Dù vậy, Rồng Việt đánh giá vẫn còn dư địa tăng trưởng nhờ các yếu tố như mục tiêu tăng trưởng GDP, dòng vốn ngoại và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn nhấn mạnh áp lực cạnh tranh với các công ty chứng khoán có hậu thuẫn từ ngân hàng là một trong những thách thức lớn. Thay vì chạy đua quy mô vốn, Rồng Việt lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung kiểm soát tài chính và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu tiếp tục gia tăng dư nợ cho vay ký quỹ - một trong những nguồn đóng góp chính vào doanh thu. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Rồng Việt định hướng đẩy mạnh hoạt động cho vay theo từng thương vụ (deal - based financing), qua đó tận dụng các cơ hội cụ thể trên thị trường thay vì mở rộng đại trà.

Ban lãnh đạo kỳ vọng chiến lược này sẽ giúp công ty duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhiều đối thủ có lợi thế về nguồn vốn giá rẻ từ hệ sinh thái ngân hàng.