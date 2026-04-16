Chứng khoán hôm nay mới nhất 16/4: Xu hướng tăng mới sau khi chạm ngưỡng 1.800 điểm?

Phiên 16/4, thị trường ghi nhận phiên tăng mạnh về điểm số khi VN-Index vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 1.800 điểm với nhóm Vingroup tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chính. Chỉ số VN-Index +1,41%, VN30 +0,77%. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 28.332 tỷ đồng, tăng 21% so với phiên liền trước.

Thị trường diễn biến xanh vỏ đỏ lòng khi đà tăng được đóng góp chính bởi nhóm Vingroup với 26 điểm tăng bởi VIC 6,95% và VHM 6,28%. Ngoài ra, VJC 6,83%, VCB 1,01%, HVN 2,46% cũng đóng góp vào đà tăng.

Ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhóm Thép, Chứng khoán, Ngân hàng và Bán lẻ với HPG -1,75%, STB -2,72%, MWG -1,96%, FPT -1,44%… có diễn biến đáng chú ý.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị khoảng 3,462 tỷ VNĐ chủ yếu do giao dịch thỏa thuận tại VHM -3.375 tỷ đồng cùng với FPT -432 tỷ, STB 87 tỷ..Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại VIC 373 tỷ, VCB 65 tỷ, SSI 62 tỷ.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 16/4: Đề phòng kịch bản điều chỉnh

Chứng khoán Yuanta nhận định, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm với nhóm cổ phiếu Vingroup và Hàng không tiếp tục dẫn dắt thị trường trong khi các nhóm còn lại như Ngân hàng, Chứng khoán, Thép điều chỉnh.

Tuy nhiên, áp lực bán ra cũng chưa quá lớn và dòng tiền vẫn xoay vòng ở các nhóm ngành điều tiết và giữ chỉ số. Điều này đồng nghĩa các nhóm ngành trên có thể quay lại đà tăng và hỗ trợ chỉ số khi áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm họ Vingroup.

Do đó, chuyên gia dự báo chỉ số VN-Index nhiều khả năng tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1.820-1.830 điểm trong các phiên còn lại của tuần. Mặc dù tăng điểm, chỉ báo độ rộng tiếp tục thu hẹp và chỉ báo tâm lý hồi phục yếu nên cần đề phòng kịch bản điều chỉnh tại vùng kể trên.

Về chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), mặc dù thị trường có thể tiếp tục tích cực, chuyên gia nhận định, nhà đầu tư tạm dừng mua mới và xem xét chốt lời ở nhịp tăng điểm.

Còn với Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index tăng điểm với khối lượng giao dịch tương đương phiên trước đó, tuy nhiên, vẫn thấp hơn bình quân 20 phiên, cho thấy thị trường bắt đầu thận trọng hơn.

Theo chuyên gia, VN-Index được dự báo không chỉ mang tính chất phục hồi mà còn có khả năng mở rộng thành xu hướng tăng mới, theo đó, VN-Index có thể hướng đến vùng 1.850 điểm trong nhịp tăng trước mắt. Với kịch bản này, bất cứ nhịp điều chỉnh lành mạnh nào cũng có thể mở ra cơ hội mua cổ phiếu với mức giá hợp lý.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế sẵn có, đồng thời thực hiện mua mới một cách chọn lọc, đặc biệt là trong các nhịp điều chỉnh lành mạnh. Ngoài ra, hạ tỷ trọng cổ phiếu ở một trong hai trường hợp là khi VN-Index đến gần mục tiêu 1.850 hoặc đánh mất vùng hỗ trợ 1.686 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) nêu quan điểm, VN-Index ghi nhận mức tăng bứt phá 25 điểm, qua đó vượt nhẹ ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước là tín hiệu tích cực, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại và lực mua chủ động dần gia tăng.

Đáng chú ý, đà tăng trong phiên vừa qua tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM và VPL, khi riêng nhóm này đã đóng góp hơn 28 điểm vào mức tăng chung của chỉ số.

Trong bối cảnh đó, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì quán tính đi lên, hướng tới kiểm định các vùng kháng cự tiếp theo tại 1.850 điểm và xa hơn là mốc 1.900 điểm trong thời gian tới.

Còn theo nhóm phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang duy trì trạng thái tăng ngắn hạn rất tích cực sau khi bứt qua ngưỡng 1.800 điểm, thể hiện qua 4 phiên tăng liên tiếp với cấu trúc nến cho thấy lực mua vẫn chủ động trong suốt phiên.

Điểm tích cực là chỉ số hiện đứng trên toàn bộ các đường trung bình quan trọng từ MA5 đến MA200, qua đó củng cố mạnh cả xu hướng ngắn hạn lẫn tín hiệu trung hạn; tuy nhiên, từ góc độ thực chiến, cần lưu ý rằng phần lớn edge hấp dẫn của nhịp tăng đã nằm ở vùng breakout trước đó, trong khi vùng giá hiện tại đang tiến gần kháng cự kế tiếp 1.810 –1.820 điểm sau chuỗi tăng khá kéo dài và thanh khoản chưa cho thấy sự mở rộng tương xứng.

Công ty chứng khoán trong hệ sinh thái VPBank trở thành cổ đông lớn tại Đô thị Kinh Bắc

Vì vậy, 1.800 điểm không còn là vùng mua mới có edge cao, mà phù hợp hơn cho việc nắm giữ vị thế đang thắng và chờ nhịp xác nhận tiếp diễn hoặc retest.

Kịch bản xác suất cao cho phiên hôm nay 16/4 là VN-Index tiếp tục dao động tích cực nhưng đan xen rung lắc trong vùng 1.780 - 1.820 điểm; nếu giữ được nền trên 1.780 - 1.800 điểm, chỉ số còn cơ hội mở rộng đà tăng lên 1.810 - 1.820 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60 - 75%, ưu tiên giữ các vị thế khỏe, chỉ gia tăng ở các nhịp pullback đẹp hoặc khi thị trường breakout tiếp qua 1.790 điểm với thanh khoản cải thiện.

Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ nếu thị trường vẫn duy trì cấu trúc kỹ thuật tích cực, ưu tiên các nhóm ngành dẫn dắt có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.