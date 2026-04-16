Công ty chứng khoán trong hệ sinh thái VPBank trở thành cổ đông lớn tại Đô thị Kinh Bắc

CTCP Chứng khoán VPBank (HoSE: VPX) đã công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC).

Cụ thể, Chứng khoán VPBank đã thực hiện mua 1,15 triệu cổ phiếu KBC qua đó nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Kinh Bắc lên 47,5 triệu đơn vị tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,044%. Qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của Kinh Bắc vào ngày 13/4 vừa qua.

Tính theo mức giá cổ phiếu KBC chốt phiên giao dịch 13/4 (34.000 đồng/cổ phiếu), ước tính Chứng khoán VPBank đã chi ra hơn 39 tỷ đồng.

Dữ liệu mới nhất cho thấy, ngoài VPBankS, Đô thị Kinh Bắc có 4 cổ đông lớn khác gồm Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI, Chủ tịch Đặng Thành Tâm và , Công ty Tư vấn và Đầu tư Phát triển Kinh Bắc và Công ty Phát triển Xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu KBC có nhiều biến động. Từ vùng giá khoảng 38.000 đồng/cổ phiếu đầu tháng 2, KBC đã lao dốc xuống mức thấp nhất quanh 27.050 đồng/cổ phiếu (phiên 23/3), tương ứng mức giảm khoảng 29%.

Sau nhịp điều chỉnh sâu, cổ phiếu KBC có xu hướng phục hồi trở lại, tăng hơn 20%, lên giao dịch quanh 33.000 đồng/cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, thị giá vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh trước đó.

VPBankS là doanh nghiệp hoạt động trong mảng tài chính, chứng khoán. Đây cũng là thành viên trong hệ sinh thái VPBank khi nhà băng này sở hữu hơn 79% vốn. Hiện doanh nghiệp này có vốn điều lệ 18.750 tỷ đồng, xếp thứ 3 trong ngành.

Năm nay, VPBankS lên kế hoạch năm nay doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng, còn lãi trước thuế 6.453 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 44% so với năm ngoái. Ban lãnh đạo kỳ vọng đặt mục tiêu tăng thị phần môi giới trên sàn TP HCM từ 3,2% lên 5%, còn dư nợ cho vay bình quân cả năm từ khoảng 20.000 tỷ đồng lên gần 49.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, Kinh Bắc là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, với nhiều dự án tại các địa bàn phía Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng. Tính đến cuối năm ngoái, doanh nghiệp này sở hữu hơn 9.200 ha đất khu công nghiệp, chiếm 6,32% cả nước. Ngoài ra, công ty còn phát triển thêm gần 2.300 ha đất khu đô thị tại nhiều tỉnh thành.

Năm 2026, Kinh Bắc lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.000 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 50% về doanh thu và 36% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2025.



