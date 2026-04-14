Chứng khoán hôm nay mới nhất 14/4: Dự báo còn nhiều biến động, tâm điểm vùng 1.770 điểm

Thị trường duy trì trạng thái phân hóa khi các chỉ số biến động trái chiều, với VN-Index đóng cửa tăng nhẹ lên 1,758.96 điểm +0,51%. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 22.555 tỷ đồng, giảm 9% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền có phần chững lại sau nhịp hồi.

Đóng góp vào đà tăng chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn như VIC +5,47%, VHM +1,49%, cùng một số mã chứng khoán và midcap như HCM +2,37%, GEE +0,71%. Ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhóm ngân hàng và công nghệ như FPT -2,19%, VCB -1%, VPB -1,47%, BID -1,10%… cho thấy sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ khoảng 98 tỷ đồng trên HOSE. Cụ thể, khối ngoại mua ròng tập trung tại VNM +79 tỷ, VIC +64 tỷ, HPG +37 tỷ, GEE +36 tỷ, HCM +31 tỷ. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng ghi nhận tại FPT -92 tỷ), VCB -70 tỷ, VPB -61 tỷ, VHM -58 tỷ, BID -53 tỷ

Chứng khoán hôm nay mới nhất 14/4:

Theo Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index giảm vào đầu phiên vừa qua sau những thông tin tiêu cực vào cuối tuần và dần hồi phục trở lại trong phiên cho thấy lực cầu giá thấp vẫn khá chủ động. Đà tăng có sự đóng góp lớn của nhóm Vingroup trong khi nhóm Ngân hàng vẫn còn giảm khá, phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn tại nhóm này. Mặc dù vậy, diễn biến này vẫn phù hợp với quan điểm của chúng tôi rằng chỉ số vẫn duy trì cấu trúc tăng giá ngắn hạn với vùng giá 1770-1800 điểm sẽ được hướng tới trong tuần này.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua trong các phiên điều chỉnh trong tuần này và chốt lời dần các vị thế sẵn có ở nhịp tăng lên vùng 1.770-1.800 điểm.

Còn Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, VN-Index tăng điểm với khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên trước đó, đồng thời thấp hơn bình quân 20 phiên, cho thấy thị trường vẫn đang trong nhịp tích lũy ngắn hạn sau khi phục hồi nhanh chóng từ vùng đáy 1.580 điểm.

VN-Index không chỉ mang tính chất phục hồi mà còn có khả năng mở rộng thành xu hướng tăng mới, theo đó, VN-Index có thể hướng đến vùng 1.850 điểm trong nhịp tăng trước mắt. Với kịch bản này, bất cứ nhịp điều chỉnh lành mạnh nào cũng có thể mở ra cơ hội mua cổ phiếu với mức giá hợp lý.

Chiến lược phù hợp trong giai đoạn hiện tại là tiếp tục nắm giữ các vị thế sẵn có, đồng thời thực hiện mua mới một cách chọn lọc, đặc biệt là trong các nhịp điều chỉnh lành mạnh. Đồng thời, hạ tỷ trọng cổ phiếu ở một trong hai trường hợp là khi VN-Index đến gần mục tiêu 1.850 hoặc đánh mất vùng hỗ trợ 1.686 điểm.



Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, thanh khoản có phiên giảm thứ 4 liên tiếp, cảnh báo rủi ro dòng tiền đang thiếu sự đồng thuận trên diện rộng. Vùng 1.760 là kháng cự khá quan trọng của VN-Index khi mốc MA20 tuần và thị trường có thể sẽ cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền để chinh phục mốc này.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) phân tích, ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung liên tục vươn lên hướng tới vùng kháng cự tại 1.770, đồng thời cũng là dải Bollinger Band trên. Các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung cũng đều đang hướng lên và tăng nhẹ, thể hiện sự đồng thuận của dòng tiền mua chủ động chiếm ưu thế trên thị trường.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index cho thấy phản ứng tích cực khi giữ vững vùng hỗ trợ tại đường MA20 và bật tăng mạnh mẽ, xóa hoàn toàn đà giảm điểm phiên sáng.

Mặc dù đường MACD đã phát đi tín hiệu giao cắt, nhưng khoảng cách giữa đường tín hiệu và đường chính đang dần thu hẹp, cho thấy áp lực bán vẫn chưa đủ mạnh để bẻ gãy xu hướng hiện tại. Với hình thái kỹ thuật hiện tại, vùng kháng cự tiếp theo mà VN-Index cần chinh phục là mốc 1.770.

Lựa chọn cổ phiếu ra sao trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều biến số﻿?

Trong bối cảnh thị trường đang đứng ở vùng giao thoa giữa nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít biến số, ông Toàn khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên cách tiếp cận dựa trên nội tại doanh nghiệp, đồng thời quản trị rủi ro chặt chẽ.

Theo đó, về tỷ trọng danh mục, chuyên gia Mirae Asset cho rằng nhà đầu tư có thể duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức khoảng 60–70%, nhưng cần hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao, đặc biệt tại các vùng giá đã tăng nóng trong ngắn hạn. Điều này nhằm giảm áp lực trước những biến động bất ngờ từ các yếu tố bên ngoài, nhất là trong bối cảnh thị trường vẫn nhạy cảm với thông tin vĩ mô và địa chính trị.

Về lựa chọn cổ phiếu, Mirae Asset khuyến nghị ưu tiên các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng trong năm 2026, hoặc những mã cổ phiếu có khả năng được khối ngoại quan tâm, tích lũy trước thềm lộ trình nâng hạng thị trường. Theo ông, đây là nhóm có cơ sở tốt hơn để hút dòng tiền trong bối cảnh xu hướng đầu tư ngày càng thiên về chất lượng và tính chọn lọc.

Bên cạnh đó, yếu tố kỷ luật tiếp tục được nhấn mạnh. Chuyên gia Mirae Asset cho rằng nhà đầu tư cần kiên định với nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời theo kế hoạch, thay vì để cảm xúc chi phối trong các nhịp biến động mạnh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, việc bám sát các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp là điều cần thiết hơn là chạy theo những cổ phiếu đầu cơ thiếu nền tảng.