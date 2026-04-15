Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/4: Vượt "sóng gió", VN-Index sẽ chinh phục mốc 1.900 điểm?

Phiên 14/4, thị trường quay lại nhịp tăng mạnh trong đó nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò dấn dắt trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ yếu hơn. Chỉ số VN-Index +0,95%, VN30 +1,08%. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 23,480 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Nhóm Vingroup tiếp tục là nhóm dẫn dắt thị trường trong 2 phiên gần đây với VIC +3,44%, VHM +4,88%. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu Thép nổi lên tăng mạnh với HPG +2,7%, HSG +6,8%, NKG +6,7%, SMC +4,8%.

Ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhóm Dầu khí khi đây vẫn là nhóm yếu hơn thị trường chung với BSR, PVS giảm trên 1%.

Ngoài nhóm thép, nhóm Chăn nuôi-Nhựa cũng có mức tăng tích cực tại DBC +4,99%, BAF +2,1%…Ngoài ra, VVS +6,97%, BMP +6,94% cũng có diễn biến đáng chú ý.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài có một phiên giao dịch tích cực khi mua ròng trên cả ba sàn với tổng giá trị khoảng 193,88 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại mua ròng tập trung tại VIC 184,9 tỷ, HPG 179 tỷ, MBB 132 tỷ.Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng ghi nhận tại FPT -190,8 tỷ, BID -61,3 tỷ, NVL -39,5 tỷ.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/4: Hướng tới mốc 1.900 điểm?

Theo các chuyên gia Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của VN-Index sau giai đoạn tích lũy tích cực với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.750 điểm tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 2/2026. Thị trường đang mở rộng đà phục hồi lên vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây là vùng giá cao nhất năm 2025 với áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại đối với nhiều mã sau giai đoạn phục hồi tốt.

Bên cạnh đó, yếu tố hỗ trợ thị trường là thông tin Mỹ - Iran có thể xem xét tổ chức vòng đàm phán thứ hai, có thể vào ngày 16/4 trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 21/4.

Nhìn chung, xu hướng của thị trường vẫn đang cải thiện, tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực vượt trội của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm bất động sản. Trong đó nổi bật như VHM đang quay trở lại vùng giá cao nhất tháng 10/2025, VIC vùng giá cao nhất tháng 2/2026. Mặc dù chỉ số chung vẫn phục hồi tăng điểm tốt. Tuy nhiên đa phần các nhóm ngành khác đều có xu hướng kém tích cực, không có quá nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt.

Trong bối cảnh hiện nay, khi VN-Index và các cổ phiếu hàng đầu đang quay trở lại vùng kháng cự mạnh, vùng đỉnh lịch sử, chuyên gia SHS bày tỏ khá thận trọng. Nhà đầu tư có thể duy trì vị thế hiện tại, chờ thêm các thông tin mới ở Trung Đông, cũng như số liệu tổng dư nợ ký quỹ cuối quý I/2026 của các công ty chứng khoán sẽ được công bố trong thời gian tới.

Với Chứng khoán Yuanta, nhóm này phân tích, VN-Index có phiên giao dịch lưỡng lự với thanh khoản tăng nhẹ, trong đó nhóm VN30 đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Chỉ báo tâm lý hồi phục nhưng vẫn ở mức yếu (dưới 60) và độ rộng thu hẹp cho thấy đà tăng không được xác nhận từ chỉ báo độ rộng thị trường.

Mặc dù vậy, cấu trúc tăng ngắn hạn của VN-Index vẫn được giữ vững với mức vi phạm 1.740 điểm. Do đó, VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.770 - 1.800 điểm trước khi có diễn biến xu hướng mới.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua trong các phiên điều chỉnh trong tuần này và chốt lời dần các vị thế sẵn có ở nhịp tăng lên vùng 1.800 điểm.

Cùng phân tích, rong bối cảnh đó, đà tăng hiện tại được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt VN-Index hướng đến các vùng kháng cự cao hơn tại 1.850 điểm và xa hơn là mốc 1.900 điểm trong thời gian tới.nêu quan điểm, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng với mức tăng hơn 16 điểm, chính thức bứt phá qua vùng kháng cự quan trọng 1.760 điểm, qua đó củng cố xu hướng tích cực trong ngắn hạn. Dù thanh khoản chưa ghi nhận sự đột biến, nhưng việc duy trì ổn định trên mức trung bình tháng cho thấy dòng tiền vẫn đang vận động một cách bền vững.

Diễn biến trong phiên phản ánh sự tập trung của lực cầu tại một số cổ phiếu như VIC và VHM. Tuy nhiên, với nền tảng xu hướng hiện tại, khả năng cao dòng tiền sẽ sớm lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác, tạo động lực nâng đỡ thị trường một cách đồng đều hơn.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngành thép ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của lực mua, cho thấy tín hiệu cải thiện rõ nét về kỳ vọng ngắn hạn ở nhóm này. Trong bối cảnh đó, đà tăng hiện tại được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt VN-Index hướng đến các vùng kháng cự cao hơn tại 1.850 điểm và xa hơn là mốc 1.900 điểm trong thời gian tới.

Sau nâng hạng, cơ hội nào đến với thị trường chứng khoán Việt Nam

Ông Hoàng Việt Anh, CFA, CMT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) cho biết, sau khi FTSE nâng hạng, từ khoảng tháng 9, thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu đón nhận dòng vốn bị động trước, sau đó là dòng vốn chủ động. Ước tính trong 1- 2 năm đầu, tổng dòng vốn vào Việt Nam có thể đạt khoảng 3 - 5 tỷ USD, bao gồm cả quỹ thụ động và chủ động.

Với MSCI, nếu được nâng hạng, dòng vốn có thể mở rộng hơn, tùy thuộc vào tốc độ cải cách và tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số. Quan trọng hơn, tỷ trọng của dòng vốn chủ động và dòng vốn chiến lược sẽ tăng lên đáng kể. Trong giai đoạn 2026 - 2027, Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với MSCI để mở rộng khả năng tiếp cận của các quỹ đầu tư toàn cầu. Hiện tại, Việt Nam đã đáp ứng khoảng 17/18 tiêu chí của MSCI. Nếu nhìn xa hơn trong khoảng 3 - 5 năm sau khi tiếp tục được nâng hạng theo MSCI, dòng vốn có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 5 - 8 tỷ USD.

Tổng hợp lại, dòng vốn ngoại hiện nay mới chỉ chiếm khoảng 12 - 14% quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi tại các thị trường mới nổi trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines hay Malaysia, tỷ lệ này có thể đạt 20 - 40%. Điều này cho thấy dư địa thu hút vốn ngoại của Việt Nam còn rất lớn trong 5 - 10 năm tới, đặc biệt khi các rào cản thị trường tiếp tục được cải thiện, mở ra cơ hội cho cả quỹ thụ động và quỹ chủ động.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, một trụ cột quan trọng khác là thị trường vốn nợ, đặc biệt là trái phiếu chính phủ, gắn liền với câu chuyện nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên Investment Grade trong thời gian tới.

Hiện, Việt Nam đang ở mức cận Investment Grade (BB+). Khi được nâng lên mức BBB-, đây sẽ là một bước ngoặt lớn, mở ra khả năng tiếp cận dòng vốn từ các quỹ lớn trên thế giới như quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm và các quỹ đầu tư theo chuẩn Investment Grade. Quan trọng hơn, việc nâng hạng tín nhiệm sẽ giúp giảm chi phí vốn đáng kể, với mức giảm khoảng 100–150 điểm cơ bản, tương đương khoảng 1 - 1,5%. Điều này sẽ giúp Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam giảm chi phí vay vốn khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Hiện tại, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Việt Nam vẫn dưới 5%, trong khi tại nhiều quốc gia trong khu vực con số này có thể đạt 20 - 30%. Đây là dư địa rất lớn để mở rộng dòng vốn quốc tế vào thị trường trái phiếu Việt Nam. Kinh nghiệm từ Thái Lan và Ấn Độ cho thấy, khi dòng vốn ngoại tham gia mạnh vào thị trường vốn nợ, dự trữ ngoại hối của quốc gia có thể tăng từ 50 - 100%, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ.

"Theo tôi, việc nâng hạng cả thị trường chứng khoán và xếp hạng tín nhiệm quốc gia sẽ giúp Việt Nam tái định vị vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu trong vòng 5 năm tới", lãnh đạo LPBS cho biết.