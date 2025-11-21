Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm qua 20/11, xu hướng giằng co vẫn tiếp diễn. VN-Index kết phiên tại mốc 1.655,99 điểm, tăng nhẹ gần 7 điểm so với hôm trước. Số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, 11/18 ngành giảm điểm cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số mã nhất định.

Ngành bán lẻ dẫn đầu đà giảm, trong khi ngành du lịch và giải trí tăng hơn 2%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên sàn HNX, thị trường UPCoM.

Nhận định về thị trường hôm nay 21/11, công ty Chứng khoán Asean cho rằng với việc VN-Index đã tích lũy ba phiên trên đường xu hướng quan trọng MA 20 ngày, chỉ số có thể mở rộng quán tính đi lên với vùng kháng cự gần là 1.660-1.670 điểm.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 21/11: 5 nhóm ngành phù hợp chiến lược "lướt sóng". Ảnh AI minh hoạ

"Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang có giá vốn an toàn đi cùng với xu hướng Tăng ngắn hạn trên đồ thị. Nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh các nhịp biến động để tìm kiếm cơ hội, đồng thời cần hạn chế mua đuổi tại các nhịp kéo rướn trong phiên", Chứng khoán Asean khuyến nghị.

Chứng khoán Phú Hưng phân tích, VN-Index kết phiên với mẫu hình nến Spinning Top mang tính lưỡng lự. Thanh khoản giảm cho thấy sự thận trọng vẫn chi phối. Dòng tiền trở lại phân hóa khi sắc đỏ vẫn áp đảo. Nhóm trụ luân phiên nâng đỡ chỉ số nhưng mức đồng thuận từ mặt bằng chung cổ phiếu chưa cao. Chỉ số khả năng tiếp tục giằng co, tích lũy quanh ngưỡng 1.650 điểm. Nếu bứt phá qua 1.660 điểm, VN-Index có thể mở rộng đà phục hồi hướng lên vùng 1.690 - 1.700 điểm. Ở chiều ngược lại, việc đánh mất mốc 1.620 điểm sẽ làm suy yếu xu hướng hồi phục hiện tại.

Chứng khoán Phú Hưng cũng khuyến nghị: Với khẩu vị rủi ro trung bình, nhà đầu tư nên theo dõi thêm phản ứng thị trường khi tiếp cận vùng cản kỹ thuật, chưa vội giải ngân nếu tín hiệu chưa rõ ràng. Khi thanh khoản cải thiện và xuất hiện sự đồng thuận bứt phá, điểm tham gia sẽ được củng cố hơn.

Với khẩu vị rủi ro cao (phù hợp chiến lược lướt sóng), nhà đầu tư có thể chú ý các nhóm ngành điều chỉnh về vùng hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu kiểm định tích cực, như Dầu khí, Cao su, Dệt may, Tiện ích, Bất động sản. Trường hợp kiểm định thất bại, nên tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường.

Còn theo công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trong thời gian tới, thị trường được kỳ vọng sẽ ghi nhận xu hướng mới rõ nét hơn sau khi đã tạo nền giá ổn định.

Từ đó, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục quan sát thị trường cũng như mức độ mạnh yếu của từng cổ phiếu cụ thể trong danh mục, nhằm tận dụng những nhịp tăng giảm điểm trong phiên để cơ cấu danh mục theo hướng giải ngân hoặc tăng tỷ trọng với các mã có tín hiệu thu hút dòng tiền trong những phiên tới.

Với góc nhìn của mình, Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nếu VN-Index vượt đường trung bình 50 phiên (tức là mức 1.670 điểm) thì thị trường có thể kết thúc giai đoạn đi ngang và VN-Index có thể sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1.724 trong tuần giao dịch kế tiếp.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và xem xét mua mới tại các nhịp điều chỉnh", YSVN nêu quan điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán SHS Thanh ghi nhận khoản vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 70% mức trung bình. Các nhóm cổ phiếu luân phiên phục hồi sau suy giảm và đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại các vùng hỗ trợ ngắn hạn sau nhịp phục hồi.

"Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", Chứng khoán SHS đưa ra khuyến nghị.