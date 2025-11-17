Chuyên gia cảnh báo: Vn-Index chỉ còn quanh 1.400 điểm nếu loại trừ nhóm Vingroup, tỷ giá đe dọa thanh khoản

Bơm ròng 4.500 tỷ trong một tuần, có động thái mới trên thị trường mở

Theo bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), trong tuần trước (tuần từ ngày 10 - 14/11), Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 4.500 tỷ đồng, đánh dấu mức giảm 92% so với mức bơm ròng của tuần trước đó.

Cụ thể, đã có gần 54.600 tỷ đồng trúng thầu trên kênh OMO với kỳ hạn đa dạng từ 7 đến 105 ngày và lãi suất duy trì ở mức 4%.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái mới kể từ phiên ngày 11/11 khi chào thầu nghiệp vụ thị trường mở với kỳ hạn lên đến 105 ngày.

Theo bà Hiền, việc tăng kỳ hạn này sẽ giúp lượng tiền hỗ trợ được duy trì lâu hơn, qua đó góp phần ổn định mặt bằng thanh khoản và lãi suất liên ngân hàng trong thời gian tới.

Cùng với đó, khối lượng đáo hạn trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá trong kỳ đạt hơn 50 nghìn tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố là gần 285.400 tỷ đồng và đặc biệt là không còn tín phiếu lưu hành trên thị trường.

Tỷ giá nhích nhẹ, lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức cao

Trên thị trường liên ngân hàng, thống kê cũng cho thấy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng dù đã hạ nhiệt về cuối tuần, song hiện vẫn duy trì ở mức cao.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm từ mức 5,65% ở cuối tuần trước đã bật tăng lên mức 6,1% vào ngày 11/11, trước khi giảm về mức 4,7% vào cuối tuần này. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 1 tuần - 1 tháng dao động trong khoảng 4,9% - 5,3% (tương ứng giảm 0,7 – 1,05 điểm phần trăm so với cuối tuần trước).

Trái ngược lại, lãi suất kỳ hạn 6 tháng lại tăng 0,6 điểm phần trăm trong tuần, hiện ở mức 6,55%.

Tại thị trường ngoại hối, tuần qua ghi nhận sự kiện Tổng thống Donald Trump ký thông qua gói chi tiêu, chính thức khép lại đợt đóng cửa Chính phủ liên bang dài nhất lịch sử Mỹ. Diễn biến này khiến chỉ số DXY giảm xuống 99,17 vào ngày thứ Năm, do lo ngại việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sẽ công bố các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn, vốn có thể phản ánh sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ, từ đó thúc đẩy Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã phục hồi nhẹ và kết tuần ở mức 99,27, sau khi nhiều Chủ tịch Fed bày tỏ quan điểm duy trì lãi suất ổn định. Điều này khiến xác suất Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng tới giảm xuống còn 42%, từ mức 70% của tuần trước.

Ở thị trường trong nước, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã tăng nhẹ so với cuối tuần trước, lên mức 26.350 VND/USD (tăng 3,5% so với đầu năm). Tương tự, tỷ giá trung tâm cũng nhích 0,08%, lên mức 25,122 VND/USD (tăng 3,2% so với đầu năm).

Ở chiều ngược lại, tỷ giá trên thị trường tự do lại giảm 0,2% trong tuần, về mức 27.760 VND/USD (tăng 7,8% so với đầu năm).

Loại trừ nhóm Vingroup, Vn-Index thực tế đã về vùng 1.400 - 1.420 điểm

Đối với thị trường chứng khoán, tuần qua cũng ghi nhận nhiều biến động mạnh. Chỉ số Vn-Index đã lấy lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm bằng một tuần tăng trên diện rộng, qua đó cắt đứt mạch giảm 4 tuần liên tiếp. Đáng chú ý, thanh khoản đã giảm về mức thấp nhất 5 tháng vừa qua, tuy nhiên điều này lại phù hợp với quá trình "test cung" của thị trường sau mức giảm hơn 216 điểm trước đó.

Cụ thể, tuần qua thanh khoản khớp lệnh chỉ đạt 20.948 tỷ đồng (giảm 21,3%) – mức thấp nhất 5 tháng, nhưng độ rộng thị trường lại rất tích cực với hơn 87% số nhóm cổ phiếu tăng điểm. Theo bà Hiền, đây không phải dấu hiệu tiêu cực mà là đặc trưng của nhịp hồi phục trong nghi ngờ: Dòng tiền lớn chưa quay lại, nhưng nhà đầu tư cá nhân và khối tự doanh đã âm thầm gom hàng ở vùng giá thấp (đặc biệt là các nhóm Chứng khoán, Xây dựng và Vật liệu xây dựng, Hóa chất, Logistics,…).

Nguồn: MBS

Một điểm đáng chú ý khác là nếu loại trừ nhóm Vingroup, Vn-Index thực tế đã về vùng 1.400 - 1.420 điểm – mức khởi phát nhịp tăng đầu năm – và đã bật lên 3,6% từ đáy tuần.

Giám đốc Khối Nghiên cứu MBS đánh giá thị trường quay lại vùng tích lũy (trên ngưỡng 1.600 điểm) có thể mở ra cơ hội hồi phục về vùng cận trên 1.730 điểm, nhất là trong bối cảnh nền tảng vĩ mô cũng như chính sách hỗ trợ tăng trưởng đang được đẩy mạnh.

Tuy vậy, bà Hiền cũng lưu ý nhà đầu tư nên thận trọng với các rủi ro.

Cụ thể như việc tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng (hiện ở mức 26.350 trên liên ngân hàng và 27.835 trên thị trường tự do) do USD mạnh và nhu cầu ngoại tệ cao, có thể đẩy lạm phát lên và ép lãi suất tăng, ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường.

Bên cạnh đó, rủi ro còn đến từ việc lãi suất ngắn hạn giảm nhưng kỳ hạn 6 tháng tăng lên 6,55%, cộng hưởng với việc khối ngoại bán ròng và rủi ro thuế quan từ Mỹ, có thể gây rung lắc cho VN-Index quanh vùng 1.650-1.680 điểm với thanh khoản yếu.

Chuyên gia của MBS cũng đưa ra các kịch bản kỹ thuật: Nếu chỉ số duy trì đóng cửa trên 1.630 điểm vào cuối tuần này, xác suất kiểm tra lại vùng 1.700 điểm có khả năng tăng lên 75%. Ngược lại, nếu chỉ số thủng mốc 1.580 điểm kèm thanh khoản trên 30.000 tỷ đồng, đây sẽ là tín hiệu cảnh báo rủi ro điều chỉnh sâu.