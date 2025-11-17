Theo ông Đinh Việt Bách - chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, động lực quan trọng của thị trường đến từ thông tin Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, thể hiện quyết tâm thúc đẩy cải cách mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán cũng ghi nhận các tín hiệu tích cực từ FTSE Russell và Vanguard sau quá trình nâng hạng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 17/11: VN-Index có thể vào nhịp tăng mới hay rung lắc? Ảnh AI minh hoạ

Nhóm phân tích của Chứng khoán Pinetree cũng nhận định: Đầu tuần này, VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm, nếu giữ được vùng này và sau đó xuất hiện một phiên bùng nổ theo đà, xu hướng tăng sẽ được xác nhận. Nhưng nếu đánh mất vùng 1.600 điểm, thị trường có thể lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.500-1.550 điểm.

Trong khi công ty Chứng khoán Asean cho rằng cần chờ đợi các nhịp biến động tiếp theo để tìm kiếm cơ hội.



"Chúng tôi nhận định, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong phiên tới do áp lực bán ròng từ khối ngoại bên cạnh trend Giảm ngắn hạn đang duy trì. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chỉ nên duy trì vị thế hiện tại với các cổ phiếu có giá vốn an toàn và theo chiến lược nắm giữ trung hạn", Chứng khoán Asean khuyến nghị.

"Nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể chờ đợi các nhịp biến động tiếp theo để tìm kiếm cơ hội, đồng thời cần hạn chế mua đuổi tại các nhịp kéo rướn trong phiên".

Còn theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua với nến xanh tăng điểm thể hiện đà hồi phục của thị trường.

"Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã vẫn duy trì được nhịp tăng tốt. Bên cạnh đó, có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn theo dòng tiền đầu cơ ở những nhóm ngành/cổ phiếu đang thu hút dòng tiền này trong những phiên gần đây như bất động sản, hóa chất và xây dựng", VCBS nhận định.

Theo quan điểm của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), thanh khoản tuần qua vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm mạnh (-45,8%) so với mức bình quân 20 tuần nên chưa có tín hiệu xác nhận sự đảo chiều.

Dẫu vậy, đây vẫn là tín hiệu khá lạc quan cho thấy đà giảm đã ngưng lại và là tín hiệu để chúng ta có thể mở thêm vị thế mua thăm dò và tăng dần tỷ trọng khi có sự xác nhận của thanh khoản.

"Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm căn mua với tỷ trọng nhỏ khi thị trường có nhịp điều chỉnh và tăng dần tỷ trọng khi có lợi nhuận ở các ngành có vốn hóa vừa nhưng bứt phá mạnh trong tuần qua như: dầu khí, hóa chất, bán lẻ, xây dựng…", CSI phân tích.

Trong khi đó, chuyên gia của Chứng khoán BETA nhận định thị trường đang “đứng giữa ngã ba đường”, sự thận trọng là cần thiết nhưng không có nghĩa đứng ngoài. Dòng tiền tuy dè dặt nhưng tín hiệu tích cực dần xuất hiện khi một số nhóm cổ phiếu thu hút lực cầu bắt đáy.