Chứng khoán hôm nay mới nhất 5/11: VN-Index thử thách ngưỡng kháng cự mới, các nhóm cổ phiếu đáng chú ý

Giao dịch chứng khoán ngày hôm qua 4/11 chứng kiến cú đảo chiều ngoạn mục của VN-Index vào phút chót. Nếu như phiên buổi sáng giao dịch yếu ớt, thì trong phiên chiều, dòng tiền mạnh mẽ xuất hiện giúp VN-Index hồi phục từ 1.600 lên đóng cửa tại mốc 1.651,98 điểm, tăng gần 35 điểm (tương đương 2,16%).

Có 11/18 ngành tăng điểm, trong đó cổ phiếu dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ô tô & phụ tùng, ngân hàng, … Ở chiều ngược lại, nhóm hàng cá nhân & gia dụng giảm mạnh nhất. Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE, HNX và bán ròng trên thị trường UPCoM.

Chứng khoán hôm nay 5/11 liệu có tiếp đà tăng?

Dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất 5/11, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) nhấn mạnh, VN-Index được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh 1.660-1.670 điểm với vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.690-1.700 điểm, tương đương đường MA20.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đảo chiều vượt lên mốc hỗ trợ MA20 nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều. Đồng thời, chỉ báo MACD đã tạo đáy xác nhận xu hướng hồi phục của VN-Index.

"Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang giữ đà tăng tốt ở các nhóm cao su, dầu khí và công nghệ. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân lướt sóng ngắn hạn với những cổ phiếu thu hút lực cầu trở lại. Các nhóm đáng chú ý gồm ngân hàng, bất động sản, thép và chứng khoán", VCBS khuyến nghị.

Dự báo chứng khoán hôm nay, các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) phân tích rằng lực mua tập trung mạnh ở nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán – những trụ cột có vai trò dẫn dắt xu hướng. Trong bối cảnh VN-Index đã bật tăng thành công từ vùng hỗ trợ 1.600 điểm, đà phục hồi được kỳ vọng sẽ tiếp diễn, hướng đến mục tiêu vượt ngưỡng 1.700 điểm.

Trong khi công ty chứng khoán Tiên Phong (TPBS) nhận định: "VN-Index có khả năng duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn, với mục tiêu kiểm định vùng kháng cự 1.700 điểm. Mặt khác, vùng 1.600-1.620 điểm tiếp tục cho thấy vai trò là vùng hấp thụ cung hiệu quả, nơi dòng tiền bắt đáy liên tục xuất hiện kể từ tháng 8/2025".

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.677 điểm (đường trung bình 50 phiên).

Đồng thời, rủi ro thị trường vẫn ở mức cao và thị trường mới đang ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ và vẫn trong vùng lạc quan, nhưng xu hướng lạc quan chưa rõ ràng.

"Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và tận dụng nhịp hồi phục để đưa tỷ lệ margin về mức an toàn. Đồng thời, các nhà đầu tư chưa nên mua mới trở lại trong giai đoạn này", Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị.

Về phía Chứng khoán SSI, Công ty này đánh giá tín hiệu khả quan hôm qua bước đầu cho quá trình thiết lập vùng cân bằng. Tuy nhiên SSI lưu ý, rằng áp lực rung lắc có thể sớm quay lại nhằm kiểm định khả năng hấp thụ lực cung và mức độ bền vững của dòng tiền ngắn hạn. Vùng cản kế tiếp cho nhịp hồi phục của chỉ số được xác định quanh 1.675 – 1.695.

Ba doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt từ 500–2.500 đồng/CP ngày 5/11



- CTCP Thủy điện Đăk Đoa (HPD): Trả 500 đồng/cp ngày 17/11, ngày đăng ký cuối cùng 6/11. HPD hoạt động tại Gia Lai, duy trì cổ tức đều đặn nhiều năm, thường từ 10–25%/năm.



- CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP): Trả 1.000 đồng/cp ngày 28/11, chốt quyền 6/11. PVP thuộc nhóm năng lượng, vận tải dầu khí, nhiều năm duy trì cổ tức 8–10% cùng cổ phiếu thưởng.



- CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MFS): Trả 2.500 đồng/cp ngày 27/11, chốt quyền 6/11. MFS hoạt động trong dịch vụ kỹ thuật – viễn thông, giữ cổ tức ổn định 25–30%/năm.