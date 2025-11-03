Nhịp sống miền Trung

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi hài lòng kết quả giải ngân của một “ông” chủ lớn đầu tư công

Công Hoàng
03/11/2025 12:37 GMT +7
Trong khi các cơ quan, đơn vị khác ở Quảng Ngãi vẫn đang ì ạch ở dưới mức 50%, thì kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025 của BQL dự án đầu tư các công trình Dân dụng đạt khá ấn tượng, với 73,18% kế hoạch vốn đủ điều kiện thanh toán.

Quyết giữ vững "ngôi vương" giải ngân đầu tư công

Sáng 3/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện 10 tháng năm 2025; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2025, đối với BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh.

Một hạng mục của dự án do BQL dự án các công trình Dân dụng làm chủ đầu tư.Ảnh: CX

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung cho biết đến nay, các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã phê duyệt quyết toán là 70 dự án.

Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, gửi Sở Tài chính thẩm tra là 19 dự án.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi hối thúc Trung tâm phát triển quỹ đất tăng tốc GPMB các dự án

Các dự án đang lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 15 dự án, đã thi công hoàn thành 6 dự án, đang tiếp tục triển khai 94 dự án và chuẩn bị thực hiện 8 dự án.

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 của đơn vị trên 795 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 gần 694 tỷ đồng; vốn Chương trình MTQG gần 16 tỷ đồng; vốn năm 2024 kéo dài gần 79 tỷ đồng và vốn vượt thu 7 tỷ đồng.

Tinh đến cuối tháng 10/2025, đã thực hiện giải ngân 470,384 tỷ đồng, đạt 71,25% kế hoạch vốn đủ điều kiện thanh toán, đạt 59,15% kế hoạch vốn được giao.

Riêng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã thực hiện giải ngân được gần 409 tỷ đồng, đạt 73,18% kế hoạch vốn đủ điều kiện thanh toán.

Giám đốc BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung báo cá tại cuộc họp.Ảnh: CX

Đối với các đơn vị trực thuộc (BQL dự án đầu tư khu vực trực thuộc), trong tổng kế hoạch vốn năm 2025 gần 1.287 tỷ đồng đến thời điểm này, vốn đủ điều kiện thanh toán khoảng 945,3 tỷ đồng; đã thực hiện giải ngân khoảng 634,5 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch vốn đủ điều kiện thanh toán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư

Bên cạnh kết quả đã thực hiện, Giám đốc BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Trung cũng đã nêu ra những tồn tại, vướng khó cần UBND tỉnh chỉ đạo và sự hỗ trợ từ các cấp, ngành và đơn vị liên quan để tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng.Ảnh: CX

Trong đó đáng chú ý là công tác đền bù GPMB tại một số dự án, cụ thể trên cơ sở hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký kết với BQL dự án các công trình Dân dụng và đơn vị trực thuộc (BQL dự án đầu tư các khu vực), đề nghị Trung tâm PTQĐ tỉnh sớm hoàn tất bồi thường để bàn giao mặt bằng nhằm triển khai đồng bộ các hạng mục, công trình còn vướng.

Hầu hết các công trình, dự án do BQL dự án các công trình Dân dụng làm chủ đầu tư đều đảm bảo tiến độ.Ảnh: CX

Đối với nhu cầu kinh phí xác định giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường GPMB các dự án đầu tư công, do BQL dự án các công trình Dân dụng làm chủ đầu tư thực hiện những tháng còn lại năm 2025 và năm 2026, đề nghị Sở Tài chính sớm tổng hợp trình cấp thẩm quyền tỉnh, bố trí cho đơn vị để triển khai, thực hiện….

Quang cảnh cuộc họp.Ảnh: CX

Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án được giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng chỉ đạo và yêu cầu các cấp, ngành và đơn vị liên quan, cần tập trung tháo gỡ vướng khó, đặc biệt là GPMB để BQL dự án đầu tư các công trình Dân dụng đẩy nhanh tiến độ, đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công tốt, cao hơn trong những tháng còn lại của năm 2025.

