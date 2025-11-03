Chứng khoán hôm nay mới nhất (3/11): Khuyến cáo 'đặc biệt' nhà đầu tư, loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức

Chứng khoán hôm nay mới nhất (3/11): Nhà đầu tư được khuyến nghị chú ý gì?

Nhìn lại thị trường chứng khoán tuần qua (27-31/10), VN-Index giảm 2,59% xuống 1.639 điểm, qua đó trải qua 3 tuần "đỏ lửa" liên tiếp, mất gần 160 điểm từ vùng đỉnh 1.800.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng, trong khi dòng tiền có xu hướng chọn lọc rõ rệt, tập trung vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tích cực hoặc đã chiết khấu sâu. Giới phân tích cho rằng, đây có thể là tín hiệu cho quá trình tái cơ cấu danh mục của nhà đầu tư trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn gia tăng.

Dự báo tuần này (3-7/11), các công ty SSI, Yuanta Việt Nam, BSC, TPS, PHS... nhận định rằng VN-Index có khả năng kiểm định lại vùng 1.620 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục, hạn chế hành động quá sớm. Ảnh AI minh hoạ

Theo công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần nhưng VN-Index có thể đảo chiều khi chạm mức hỗ trợ 1.620 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở trong vùng lạc quan cho thấy chỉ số chịu ảnh hưởng tiêu cực phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp 20 - 40% danh mục và vẫn có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp", Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị.

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) đưa ra góc nhìn: Diễn biến cho thấy dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển từ nhóm trụ cột sang các nhóm ngành nền giá thấp, với mức chiết khấu hấp dẫn hơn.

Trong khi Chứng khoán BIDV (BSC), Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cùng quan điểm, rằng thị trường vẫn đang nhiều rủi ro và chưa rõ xu hướng ngắn hạn khi mà biên độ dao động lớn và thanh khoản sụt giảm. Điểm tích cực là vùng 1.620 – 1.625 đang đóng vai trò hỗ trợ khá cứng của thị trường từ tháng 8 đến nay. Trong những phiên tới, VN-Index cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá chắc chắn hơn.

Còn theo Chứng khoán SSI, diến biến tích lũy của VN-Index vẫn được nâng đỡ bởi vùng 1.600 – 1.610; đây là khu vực quan trọng mang tính xác nhận cho xu hướng của chỉ số.

Nhóm phân tích từ Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, thị trường đang thiếu lực cầu tại vùng giá cao, trong khi thanh khoản có xu hướng suy giảm . Diễn biến này cho thấy việc tích lũy là cần thiết cả trong ngắn và trung hạn. Bước sang tháng 11, nhà đầu tư cần chú ý các nhóm ngành mang tính chu kỳ, đặc biệt là các doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng và bán lẻ.

VFS dự báo 2 kịch bản cho chứng khoán tháng 11: Kịch bản 1 (30%), VN-Index tạo đáy và phục hồi, hướng về vùng đỉnh cũ 1.800 điểm. Kịch bản 2 (70%). áp lực bán gia tăng, chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.600 điểm.

"Nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng, chờ nhịp hồi từ vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.532 điểm", VPS khuyến nghị.

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần 3 - 7/11



BTH (CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội): Ngày đăng ký cuối cùng 7/11, tỷ lệ chi trả 250% (25.000 đồng/cp), tương đương 625 tỷ đồng, thanh toán ngày 26/11. Cổ đông lớn Hoàng Thành sở hữu 65% vốn sẽ nhận hơn 406 tỷ đồng.



TPS (CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn): Ngày chốt danh sách 4/11, tỷ lệ 43% (4.300 đồng/cp), tổng chi trả 21,5 tỷ đồng, thanh toán ngày 24/11. Cổ đông lớn nhất – Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – nhận gần 11 tỷ đồng.



MFS (CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone): Ngày chốt 6/11, tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cp), chi trả 17,5 tỷ đồng vào 27/11. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nắm 31,26% vốn, nhận gần 5,5 tỷ đồng.



SGN (CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn): Ngày đăng ký cuối cùng 10/11, tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cp), tổng chi hơn 83,5 tỷ đồng, thanh toán 10/12. ACV sở hữu 48,03% vốn nhận khoảng 40 tỷ đồng, quỹ America LLC nắm 24,96% nhận khoảng 21 tỷ đồng.



BBC (CTCP Bibica): Ngày chốt 10/11, tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp), chi trả 37,4 tỷ đồng vào 28/11.