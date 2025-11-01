Chứng khoán hôm nay mới nhất (1/11): 'Cú rút' 3.000 tỷ đồng, điểm tựa 1.620 của VN-Index liệu có sụp đổ?

Trong phiên giao dịch ngày 31/10, các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm. VN-Index lùi về mức 1.639,65 điểm, giảm mạnh 1,79% so với phiên trước; HNX-Index cũng điều chỉnh 0,42%, xuống còn 265,85 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index mất tổng cộng 43,53 điểm (-2,59%), còn HNX-Index giảm 1,43 điểm (-0,54%).

Thị trường chứng khoán hôm nay vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 10. Phiên mở cửa đầu tuần chịu áp lực giảm mạnh và nhanh chóng hồi phục lại về quanh vùng 1.675 điểm trong phiên sau đó nhờ lực cầu tốt đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.



Chứng khoán hôm nay mới nhất (1/11): VN-Index "bốc hơi" hơn 43 điểm trong tuần

Rõ ràng nhịp giảm mạnh đầu tuần một lần nữa được nâng đỡ bởi vùng đáy cũ tháng 08/2025, nhưng đà phục hồi sau đó cũng không duy trì được lâu trong bối cảnh dòng tiền ảm đạm và các trụ lớn không còn là điểm tựa vững chắc.

Những phiên tiếp đó, dòng tiền trong tuần qua tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành khi áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chung tiếp tục chịu áp lực giảm điểm.



Ở chiều ngược lại dòng tiền tham gia sôi động hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nổi bật ở những nhóm cổ phiếu chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua. Kết tuần, VN-Index giảm 43.53 điểm (-2.59%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.639,65 điểm.

Khối ngoại tiếp tục áp lực bán ròng với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi phiên giao dịch, chỉ có phiên 28/10 chứng kiến khối ngoại trở lại mua ròng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2.997 tỷ đồng trên toàn thị trường (bán ròng 2.659 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 358 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 20 tỷ đồng trên sàn UPCoM).

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, MBB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.185 tỷ đồng. SSI tiếp sau với mức bán ròng 937 tỷ đồng, thứ ba là VIX (-470 tỷ đồng) và HPG (-277 tỷ đồng).

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như VIC (-212 tỷ đồng), CEO (-210 tỷ đồng), CTG (-203 tỷ đồng) và VCI (-160 tỷ đồng). Các mã PDR, HDC, VND và VHM ghi nhận mức bán ròng dao động từ 147 đến 158 tỷ đồng.

Trong khi dẫn đầu mua ròng là FPT với 1.350 tỷ đồng và cũng là cổ phiếu được khối ngoại gom mạnh nhất trong tuần. Tiếp theo là VPB (286 tỷ đồng), HDB (225 tỷ đồng) và VRE (160 tỷ đồng), HAH (141 tỷ đồng), TCB (101 tỷ đồng) hay STB (87 tỷ đồng). Nhóm cổ phiếu LPB, VJC, KDH, FRT và MWG cũng ghi nhận giá trị mua ròng từ hơn 50 đến gần 80 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất (31/10): VN-Index "đổ đèo" và có thể tiếp tục rung lắc, cảnh báo "vùng tích lũy nguy hiểm"

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, chỉ số VN-Index kết thúc phiên với một nến đỏ thân dài và bóng dưới ngắn, cho thấy phe bán áp đảo trên thị trường. Trên khung đồ thị ngày, chỉ số tiếp tục vận động quanh vùng 1.670-1.690 điểm cùng với thanh khoản có phần giảm so với phiên trước thể hiện sự giằng co của thị trường.

"Thị trường chung vẫn đang kiểm định lại cung cầu và cần chú ý khả năng giằng co trong ngắn hạn với vùng hỗ trợ gần nhất 1.640-1.650 điểm, tương đương vùng đáy cũ gần nhất. Dòng tiền đang phân hóa và chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường", VCBS đánh giá.

Ở góc nhìn khác, công ty chứng khoán Tiên Phong (TPBS) cho rằng tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối: "Động lực phục hồi từ các phiên trước đã bị phân tán rõ rệt, do đó khả năng vượt kháng cự 1.700 điểm trở nên ít đi, thay vào đó là rủi ro điều chỉnh lại vùng 1.620 điểm.

Đáng chú ý, vùng 1.600-1.620 điểm đã nhiều lần ghi nhận dòng tiền bắt đáy mạnh kể từ tháng 8/2025 đến nay, cho thấy mặt bằng định giá hiện tại đang được phần lớn nhà đầu tư chấp nhận".

