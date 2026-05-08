Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/5: Cảnh báo vùng hỗ trợ tâm lý 1.860 điểm

Chỉ số VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp nhờ sự chi phối của một số trụ lớn họ Vingroup và nhóm Ngân hàng. Các chỉ số có sự phân hóa với VN-Index đóng cửa (+0,94%), trong khi HNX-Index (-0,28%) và UPCoM-Index (0,42%), VNMID-Index (-0,11%), VNSML-Index (-0,35%). Thanh khoản trên HOSE đạt mức 30,1 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với phiên liền trước.

Mặc dù tăng điểm, đà tăng có phần chọn lọc với trong đó MSN (3,32%) sau tin đồn sẽ niêm yết Wincommerce cùng với VHM (6,95%), VIC (2,05%) là các mã trụ cột kéo chỉ số. Trong khi đó, nhóm Ngân hàng phân hóa với các mã Ngân hàng có câu chuyện như STB tăng trần trong khi LPB (3,64%), HDB (3,38%) cũng tăng khá. Ở chiều ngược lại, GAS (-4,04%), DGC (-3,41%), PLX (-3,33%), SAB (-2,41%), TPB (-1,23%)… là những mã ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số nhiều nhất.

Nhóm cổ phiếu họ Gelex gây chú ý khi tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp tại GEX, GEE cùng với C32, ASP, TET, PET tăng trần. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với quy mô 312 tỷ đồng trên HOSE. Lực bán tập trung chủ yếu tại FPT (-373 tỷ đồng), ACB (-297 tỷ đồng), KDH (-119 tỷ đồng). Ở chiều mua ròng, MSN (+376 tỷ đồng), GEX (+144 tỷ đồng), VHM (+111 tỷ đồng).

Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/5: Cân nhắc nắm giữ và hạn chế mua mới

Chứng khoán Yuanta cho biết, VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp với thanh khoản tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường thu hẹp cho thấy đà tăng đang tập trung ở một số mã trụ cột. Trong khi đó, chỉ báo tâm lý tiếp tục đi lên mạnh ở vùng trung tính cho thấy tâm lý thị trường cải thiện và vẫn chưa tới mức lạc quan quá mức.

Đồng thời, kịch bản sóng 5 đang được đánh giá cao. Nhà đầu tư cân nhắc nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1.920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) phân tích, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng tích cực cùng thanh khoản cải thiện, cho thấy dòng tiền vẫn vận động khá chủ động. Tuy nhiên, áp lực chốt lãi đã gia tăng trong phiên chiều khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự 1.925 điểm, khiến đà tăng thu hẹp đáng kể về cuối phiên.

Thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc ngắn hạn do áp lực hiện thực hóa lợi nhuận gia tăng. Trong trường hợp điều chỉnh kỹ thuật xảy ra, vùng quanh 1.860 điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ tâm lý quan trọng.

Dù vậy, xu hướng tăng trung hạn của thị trường hiện vẫn được duy trì tương đối tích cực nhờ cấu trúc kỹ thuật ổn định và các vùng hỗ trợ phía dưới còn khá dày. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, đồng thời ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu có xu hướng tăng tốt và dòng tiền duy trì tích cực.

Chứng khoán ACB (ACBS) nêu quan điểm, VN-Index ghi nhận nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ khi chính thức vượt qua vùng kháng cự quan trọng 1.900 điểm. Thanh khoản thị trường tăng vọt so với các phiên trước, cho thấy lực cầu đang chiếm ưu thế áp đảo và dòng tiền tham gia thị trường trở nên quyết liệt hơn.

Động lực tăng chủ yếu tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, khi riêng hai mã này đã đóng góp hơn 17 điểm vào mức tăng chung của chỉ số. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng lan tỏa tích cực sang nhóm ngân hàng với sự nổi bật của STB, LPB và HDB, góp phần củng cố độ rộng và tính bền vững của xu hướng tăng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn tập trung chủ yếu tại nhóm dầu khí, tuy nhiên, chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý chung của thị trường. Việc VN-Index vượt thành công mốc 1.900 điểm đi kèm thanh khoản vượt trội là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn nhiều khả năng vẫn sẽ được duy trì.

Trong bối cảnh đó, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng đến vùng kháng cự gần nhất quanh mốc 1.940 điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Còn theo nhóm phân tích của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.909 điểm, duy trì vị thế vững chắc trên các đường MA10 và MA20 cùng sự ủng hộ từ các chỉ báo kỹ thuật, tuy nhiên trạng thái quá mua tại RSI (71) và MFI (81) đang phát đi tín hiệu cảnh báo về rủi ro rung lắc trong ngắn hạn.

Kịch bản cơ sở cho thấy, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.920-1.930 ngay trong phiên hôm nay 8/5, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng trước khi xu hướng rõ ràng hơn được xác lập.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên mua tại các nhịp điều chỉnh, tránh tâm lý hưng phấn mua đuổi và chủ động chốt lời từng phần tại vùng cản, đồng thời tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng biệt như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để tích lũy dần các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hợp lý và thanh khoản cao như: ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.