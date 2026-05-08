Đà Nẵng tổ chức Food Tour 2026 quy mô lớn, kỳ vọng trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực

Đà Nẵng tổ chức Food Tour 2026 quy mô lớn

Lễ hội năm nay được mở rộng quy mô với hơn 100 gian hàng, 70 gánh vị đường phố cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật và đại nhạc hội bên bờ biển. Không chỉ thưởng thức món ăn, du khách còn được trực tiếp tham gia chế biến, trải nghiệm nghề truyền thống và khám phá văn hóa xứ Quảng qua nhiều hoạt động tương tác.

Điểm nhấn mở màn là chương trình diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng” diễn ra lúc 17h ngày 20/5 dọc tuyến biển Phạm Văn Đồng. Hơn 70 gánh ẩm thực được thiết kế sáng tạo sẽ tái hiện không gian ẩm thực đường phố xứ Quảng với các món đặc sản địa phương, hải sản miền Trung, món ăn vùng cao và ẩm thực quốc tế.

Chiều 7/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được diễn ra từ ngày 20 - 24/5.

Tiếp nối chuỗi hoạt động là lễ khai mạc Đà Nẵng Food Tour 2026 lúc 19h30 ngày 21/5 tại Công viên Biển Đông. Chương trình kết hợp âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và trình diễn ẩm thực, tái hiện hành trình từ gian bếp quê mộc mạc đến nhịp sống hiện đại của vùng đất xứ Quảng.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế cùng nhiều sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu. Song song đó, khu check-in “Sắc màu xứ Quảng” với các mô hình bếp Quảng truyền thống, thuyền thúng miền biển và món ăn đặc trưng hứa hẹn trở thành điểm đến thu hút du khách.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Beer Fest Night diễn ra tối 23/5 với hơn 5.000 combo Food & Beer cùng nhiều trò chơi tương tác, chương trình âm nhạc sôi động. Khép lại chuỗi sự kiện là đại nhạc hội tối 24/5 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Karik, DJ Mie, Orange…

Ngoài các hoạt động chính tại Đà Nẵng, lễ hội còn mở rộng trải nghiệm với Ngày hội ẩm thực “Vị Biển” tại Quảng trường biển Tam Thanh và Ngày hội “Bánh dân gian Hội An Đông” tại chợ Cẩm Châu, nơi du khách có thể trực tiếp làm bánh cùng nghệ nhân và khám phá nét văn hóa truyền thống xứ Quảng.

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố cũng giới thiệu chuỗi Danang Food Tours 2026 gồm các hành trình khám phá ẩm thực Đà Nẵng, Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc, hướng đến phát triển du lịch ẩm thực theo chiều sâu, gắn với đời sống cộng đồng và không gian di sản.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, thành phố đón khoảng 1,46 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 5.700 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo thành phố, những con số tăng trưởng tích cực là cơ sở để Đà Nẵng tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, trong đó đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch chiến lược, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực.

Ông James Crampton - Giám đốc Đối ngoại Doanh nghiệp của HEINEKEN Vietnam cho biết: “HEINEKEN Việt Nam trân trọng cơ hội đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng thông qua các sáng kiến như Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là nền tảng để tôn vinh sự kết nối và những giá trị độc đáo của văn hóa, ẩm thực địa phương – tinh thần mà Larue đã tự hào đồng hành suốt hơn một thế kỷ qua.