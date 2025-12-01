Tuần bơm ròng lớn nhất hơn 73,9 nghìn tỷ đồng, dự báo xác suất tăng điểm của Vn-Index tháng 12

Chỉ số Vn-Index phục hồi 3 tuần liên tiếp, khép lại tháng 11 với mức tăng 3,2% trong bối cảnh thị trường ở vũng trũng thông tin hỗ trợ kéo theo thanh khoản ở mức nền thấp.

Yếu tố mùa vụ ở tháng 11 đã phát huy hiệu quả dù thị trường giảm ngay tuần đầu tiên trong chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp kể từ vùng đỉnh 1.800 điểm.

Theo thống kê của Chứng khoán MB (MBS), tháng 12 xác suất thị trường tăng điểm cũng khá cao, trong đó 2 năm liền trước thị trường đều tăng điểm.

Theo yếu tố mùa vụ, tháng 12 cũng là tháng có hiệu suất khá tốt trong năm, 2 năm liền trước thị trường đều tăng điểm.

"Chúng tôi cho rằng, kết hợp với yếu tố mùa vụ, thị trường sẽ tích cực ở nửa cuối tháng 12 khi các thông tin hỗ trợ hội tụ", bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc khối nghiên cứu MBS nhấn mạnh.

Các điểm nhấn đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 12, nhà đầu tư cần lưu ý được bà Hiền chỉ ra bao gồm:

Thứ nhất, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công cuối năm. Bà Hiền cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện 229/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng tốc hoàn thành mục tiêu 2025, tạo đà cho tăng trưởng.

Đối với chính sách tiền tệ, trong tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô bơm ròng hơn 73,9 nghìn tỷ đồng trong kỳ - đánh dấu lượng bơm ròng theo tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 1/2025.

"Chúng tôi cho rằng, định hướng nới lỏng sẽ tiếp tục được duy trì theo xu hướng chung của các ngân hàng trung ương toàn cầu, trong đó Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trong lộ trình cắt giảm lãi suất.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu Công ty Chứng khoán MB (MBS).

Theo đó, cùng với mục tiêu giữ ổn định lãi suất, tín dụng năm 2026 được dự báo sẽ phải tăng trưởng tối thiểu 20% để hỗ trợ mục tiêu GDP tăng từ 10% trở lên – mức cao kỷ lục, dựa trên các động lực như tiêu dùng nội địa mạnh mẽ hơn (kèm gói kích thích mới), chính sách tài khóa mở rộng (giảm thuế TNCN, VAT xuống 8%; đầu tư công 8,5 triệu tỉ đồng giai đoạn 2026-2030 cho hạ tầng lớn như sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc), đầu tư tư nhân vào công nghệ - chuyển đổi số, và chính thức hóa kinh tế phi chính thức để minh bạch hóa", chuyên gia MBS nhấn mạnh.

Thứ hai, về dòng tiền và ngành nghề. Theo đó, với việc dòng tiền nội thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số Vn-Index và trạng thái danh mục (chỉ số đi một đằng, danh mục đi một nẻo), rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần tới, đặc biệt là khi thị trường đang tiền vào vùng cản tâm lý quanh ngưỡng 1.700 điểm.

Theo thống kê, thanh khoản ở chiều phục hồi 3 tuần tăng vừa qua chỉ đạt khoảng 18.800 tỷ đồng khớp lệnh trên sàn HSX so với mức 29.600 tỷ đồng ở chiều giảm (3 tuần trước đó). Cho thấy, nhịp phục hồi của Vn-Index đang mang tính thận trọng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu sản xuất, xuất khẩu và hàng hóa thay vì tập trung ở nhóm cổ phiếu tài chính (Ngân hàng, chứng khoán) và Bất động sản.

Xác suất để chọn được cổ phiếu sinh lời hiện khá thấp khi nhóm cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư ưu thích như: Chứng khoán, Ngân hàng hiện vẫn ở vùng 1.600 điểm, thậm chí một số cổ phiếu ở Chứng khoán, Viettel còn để thủng đáy 1.580 điểm (theo giá đóng cửa).

"Chúng tôi cho rằng, trong ngắn hạn nên chọn các nhóm cổ phiếu có mức tương đường hoặc khỏe hơn so với thị trường như: Sản xuất & phân phối điện, Thực phẩm, Vingroup, Logistics, Dầu khí, Cao su tự nhiên, Bán lẻ, … thay vì bắt đáy các cổ phiếu đã giảm sâu ở nhóm tài chính", bà lưu ý.

Về kỹ thuật, tháng 12 cũng là tháng có xác suất tăng điểm khá cao, sẽ là điểm tựa để thị trường kỳ vọng có nhịp bứt phá vào nửa cuối tháng. Bên cạnh đó, với 3 tuần tăng liên tiếp, lấy lại hơn ½ số điểm đã mất trong nhịp giảm 4 tuần trước đó, hiện chỉ số Vn-Index đã nằm trên tất cả các đường trung bình hay được quan sát, từ MA20, MA50, MA100 cho tới MA200 ngày, củng cố xu hướng tăng và tạo đà kiểm tra vùng cản đáng chú ý ở khu vực 1.720 – 1.730 điểm.

Khối nghiên cứu cho rằng, thị trường sẽ gặp rung lắc khi tiến vào khu vực này khi đây là vùng tập trung thanh khoản khá cao, được tạo bởi cây nến giảm mạnh gần 100 điểm ngày 20/10 vừa qua. Do vậy, kịch bản cơ bản cho thị trường tuần này nghiêng về khả năng thị trường sẽ tạo một vùng tích lũy quanh ngưỡng 1.700 điểm với thanh khoản thấp, vùng hỗ trợ 1.660 – 1.670 điểm, kháng cự 1.720 – 1.730 điểm.

Cập nhật phiên giao dịch hôm nay 1/12 (đến 14h30), chỉ số Vn-Index cộng thêm 16.36 điểm, lên mức 1.707,35 điểm. Tuy nhiên, vẫn có tới 171 mã giảm giá trong khi số mã tăng chỉ 135 mã.

Chiến lược giao dịch: Hạ dần tỷ trọng khi thị trường vượt ngưỡng 1.700 điểm. Tập trung danh mục ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu sản xuất, hàng hóa hoặc nhóm cổ phiếu xuất khẩu như: Thép, Dầu khí, Thủy sản, Cao su tự nhiên, Thực phẩm, Đầu tư công … Đối với nhóm cổ phiếu đã giảm sâu như Chứng khoán, Ngân hàng, bất động sản, …không nên bắt đáy trong kịch bản thị trường điều chỉnh.