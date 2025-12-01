Tháng 11 vừa qua ghi nhận nhịp phục hồi đáng kể của VN-Index, kết thúc ở mức 1.690,99 điểm, tăng 3,13% so với tháng 10 đầy biến động.

Thanh khoản giảm mạnh khi khối lượng giao dịch trên HOSE trung bình chỉ 700 triệu cổ phiếu/phiên so với trung bình 1 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 10. Khối ngoại bán ròng hơn 8.500 tỷ đồng trong tháng,tiếp tục duy trì xu hướng giảm bán ròng theo tháng, dù chưa xuất hiện nhiều phiên mua ròng.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 1/12: Tiếp tục diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành. Ảnh AI minh hoạ

Chuyên gia của Chứng khoán Pinetree cho rằng, việc VN-Index tăng điểm ở hai tuần cuối tháng 11/2025 dù dòng tiền cá nhân rút ra cho thấy khả năng đây chỉ là pha “rũ hàng” mang tính kỹ thuật nhiều hơn là một nhịp giảm sâu.

Về diễn biến tuần tới, Chứng khoán Pinetree kỳ vọng nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và chủ yếu tích lũy quanh vùng điểm hiện tại trong những phiên đầu tuần.

Ở kịch bản tích cực, nếu một vài nhóm cổ phiếu hấp thụ cung tốt và bật tăng trở lại, đặc biệt là các nhóm như bất động sản hoặc dầu khí, VN-Index hoàn toàn có thể bứt phá qua mốc 1.700 ngay trong nửa cuối tuần, qua đó mở ra dư địa hướng tới vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1.750 điểm.

Ngược lại, trong trường hợp dòng tiền không đủ mạnh hoặc áp lực chốt lời gia tăng trở lại, chỉ số có thể cần quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.640–1.650 điểm trước khi tạo nền cho nhịp tăng mới.

Công ty Chứng khoán SHS nhận định, thị trường đang bước vào giai đoạn cuối năm, thời điểm cơ cấu danh mục, chốt NAV năm 2025. Điều này cũng phù hợp khi dòng tiền đầu tư mới cần đánh giá thận trọng hơn dựa vào kế hoạch và triển vọng tăng trưởng của năm 2026.

"Chúng tôi cũng sẽ cập nhật, đánh giá lại thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô, nhóm ngành và triển vọng trong báo cáo chiến lược tháng 12 cũng như năm 2026. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", Chứng khoán SHS khuyến nghị.

Trong khi Chứng khoán Asean đưa ra góc nhìn: Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật.

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025-2026.

Theo Công ty Chứng khoán AIS, thị trường đang trong trạng thái đi ngang, tích lũy với hiện tượng kéo trụ để giữ xanh điểm chỉ số. Mục tiêu gần nhất vẫn là vượt ngưỡng 1.700 điểm. Nhưng để đợt tăng điểm lần này bền vững hơn, thì chúng ta cần phải thấy thanh khoản cải thiện hơn nữa.

Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có vận động hồi phục mạnh mẽ và tiềm năng tăng giá tốt hơn so với phần còn lại của thị trường chung.

Đồng quan điểm, công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) bày tỏ sự thận trọng: "Chúng tôi giữ quan điểm nắm giữ danh mục đã mua thăm dò trước đó và túc tắc tăng dần tỷ trọng ở mức vừa phải ở những mã cổ phiếu đã có lợi nhuận trong những phiên thị trường chung có nhịp chỉnh.

Vị thế mạnh tay mua ròng cần kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của thanh khoản, tránh việc giữ tỷ trọng cổ phiếu quá cao (>70%) khi thị trường vẫn còn vắng bóng dòng tiền lớn".