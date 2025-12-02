Chứng khoán hôm nay mới nhất 2/12: Nhà đầu tư săn lùng cổ phiếu 'vàng', cảnh báo nguy cơ đảo chiều nếu điều này xảy ra

Thị trường chứng khoán hôm qua 1/12 chứng kiến VN-Index bật tăng ngay khi mở cửa phiên sáng, tuy nhiên đà tăng chững lại khi thị trường tiếp cận ngưỡng 1.715 điểm. Sau một ngày giằng co, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.701,67 điểm, tăng gần 11 điểm so với hôm trước.

Có 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành du lịch & giải trí, hàng & dịch vụ công nghiệp, bất động sản tiếp tục tăng mạnh hơn 2%. Khối ngoại ghi nhận bán ròng trên toàn thị trường.

Nhận định về thị trường chứng khoán hôm nay 2/12, Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể duy trì đà tăng và VN-Index có thể sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1.725 điểm.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 2/12: Cơ hội ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn và vừa. Ảnh AI minh hoạ

Theo YSVN, dòng tiền vẫn sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và độ rộng thu hẹp nhẹ cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng khi thị trường được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn. Ngoài ra, rủi ro ngắn hạn vẫn được đánh giá ở mức thấp, nhưng cơ hội chỉ phần lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa", Chứng khoán YSVN khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Asean nhận thấy, mặc dù vậy, VN-Index đã quay trở lại trên ngưỡng tâm lý 1.700 điểm nhưng khối lượng giao dịch đạt hơn 519,8 triệu đơn vị, là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2025 đến nay.

"Chúng tôi nhận định VN-Index có thể chứng kiến trạng thái rung lắc đan xen trong xu hướng tăng hiện hữu do ảnh hưởng của lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang có giá vốn an toàn đi cùng xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị", Chứng khoán Asean đưa ra đánh giá.

"Nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh các nhịp biến động để tìm kiếm cơ hội, ưu tiên quan sát các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ – tiêu dùng,…".

Chứng khoán hôm nay mới nhất 1/12: Tiếp tục diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành

Cũng có góc nhìn tương tự, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng phiên giao dịch hôm nay 2/12, VN-index vẫn có thể chịu áp lực rung lắc hoặc điều chỉnh vì thanh khoản chung tiếp tục suy giảm trong hôm nay cùng với lực cung chốt lời xuất hiện vào cuối phiên cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng.

Trong khi, Chứng khoán BIDV (BSC) nhấn mạnh, nhịp tăng của thị trường đang thiếu sự đồng thuận trên diện rộng khi thanh khoản tiếp tục suy yếu. Trong những phiên tới, rung lắc có thể xảy ra quanh ngưỡng 1.700, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng.

Nhìn từ áp lực bán vẫn nhỉnh hơn với số mã giảm điểm áp đảo số mã tăng nhưng VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh, công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nêu quan điểm: "Giống như hai phiên trước đó, sắc xanh của thị trường được đóng góp bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Vì vậy điều nên làm là nắm giữ danh mục đã mua thăm dò trước đó và túc tắc tăng dần tỷ trọng ở mức vừa phải ở những mã cổ phiếu đã có lợi nhuận trong những phiên thị trường có nhịp chỉnh. Vị thế mạnh tay mua ròng cần kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của thanh khoản, tránh việc giữ tỷ trọng cổ phiếu quá cao (>70%) khi thị trường vẫn còn vắng bóng dòng tiền lớn".

Công ty Chứng khoán AIS cũng nêu rõ rằng dòng tiền vẫn chưa thực sự lan tỏa, khiến thị trường tiếp tục rơi vào tình trạng xanh vỏ, đỏ lòng.

"Để đợt tăng điểm lần này bền vững hơn, thì chúng ta cần phải thấy thanh khoản cải thiện hơn nữa. Nếu không thị trường có thể đảo chiều, quay đầu giảm điểm bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có vận động hồi phục mạnh mẽ và tiềm năng tăng giá tốt hơn so với phần còn lại của thị trường", Chứng khoán AIS đưa ra lời khuyến nghị.