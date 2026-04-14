Chung tay vì phụ nữ biên cương: Nhiều hoạt động thiết thực từ Đà Nẵng

Cụ thể, trong các ngày từ 13 đến 15/4, chương trình được triển khai tại các xã La Dêê, La Êê và Đắc Pring, mang đến nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân vùng biên.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao tặng 90 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 30 suất quà cùng 400 cuốn vở cho học sinh nghèo tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học La Êê. Bên cạnh đó, đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại các đồn Biên phòng như Cửa khẩu Nam Giang, La Dêê và La Êê, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trao tặng công trình góp phần xây dựng nông thôn mới vùng biên.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động an sinh, chương trình còn chú trọng hỗ trợ phát triển hạ tầng và sinh kế bền vững. Nổi bật là công trình tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp - Sáng vùng biên” tại xã La Dêê với tổng trị giá 80 triệu đồng; 3 mô hình “Đường cờ Tổ quốc” với 210 lá cờ được trao tặng, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn biên giới. Ngoài ra, hệ thống lọc nước sạch trị giá 50 triệu đồng cũng được trao cho Trường mẫu giáo xã Đắc Pring, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho trẻ em địa phương. Một mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ xây dựng cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã La Êê.

Đáng chú ý, điểm mới của chương trình năm nay là việc thí điểm mô hình “Chợ số vùng cao” tại thôn Đắc Ôốc (xã La Dêê). Thông qua việc ứng dụng mã QR mang tên “Chợ số vùng cao”, các sản phẩm địa phương được số hóa thông tin như hình ảnh, giá bán, số điện thoại liên hệ. Đồng thời, các sản phẩm còn được quảng bá trên nền tảng mạng xã hội của Hội, mở ra hướng đi mới trong việc tiêu thụ nông sản vùng cao.

Song song đó, các hoạt động trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm cũng được tổ chức sôi nổi. Đặc biệt, phiên livestream với chủ đề “Đặc sản đại ngàn” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, góp phần đưa các sản phẩm đặc trưng như mật ong, sâm, dược liệu, thổ cẩm… đến gần hơn với thị trường. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế số, tạo thêm cơ hội tăng thu nhập cho phụ nữ vùng biên.

Chương trình chợ số vùng cao kết nối tiêu dùng và tiêu thụ đặc sản đại ngàn.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng còn tổ chức hội thảo tham vấn về giải pháp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. Tại đây, nhiều ý kiến thực tiễn từ cơ sở đã được ghi nhận, phân tích nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp, giúp phụ nữ từng bước thay đổi tư duy, chủ động phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc kết nối, hỗ trợ phụ nữ vùng khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa yêu thương, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, hội viên phụ nữ TP Đà Nẵng với người dân vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, cùng chung tay xây dựng khu vực biên cương ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.